قال تقرير صادر عن شركة «ايه تي كيرني» ان الكويت جاءت في المرتبة السادسة والأخيرة في تصنيف المدن العالمية بين دول الخليج، مع نسبة عالية من السكان المولودين في الخارج، ما يمنح البلاد منظورا عالميا.

وان المدينة تسعى لتحقيق الأهداف المحددة في خطة التنمية الخمسية، والتي تركز على تعزيز دورها العالمي من خلال الحفاظ على نفوذها السياسي والاقتصادي والديبلوماسي القوي دوليا.

وأشار التقرير الصادر بعنوان «مدن المستقبل من منظور دول مجلس التعاون الخليجي» إلى أن البنى التحتية المستمرة والمخططة، مثل مبنى المطار والمترو والإنشاءات في بوبيان، ستعزز من الجاذبية العالمية للمدينة لدى رجال الأعمال والسياح.

وأكد التقرير على الاستقرار السياسي والتطور في قطاع الرعاية الصحية، والخطط الرئيسية لتطوير البنية التحتية كان لها دور كبير في النمو القوي للموارد البشرية وأنشطة الأعمال.

ويدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد على أن المدينة تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق خططها لتحويل البلاد الى مركز مالي وتجاري، مع الحفاظ على الهوية الاجتماعية والتنمية المتوازنة.

وعلى الصعيد الدولي، لا تزال نيويورك ولندن وباريس في الصدارة دون منازع، على الرغم من احتمال تأثر جاذبية لندن كمركز عالمي نظرا لخروجها من الاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت نفسه، حدد تقرير ايه تي كيرني كلا من ملبورن وسان فرانسيسكو وجنيف كمدن ذات قدرات كبيرة للتقدم في السنوات المقبلة، مدفوعة بتغيير السياسات والمشهد المتبدل.

ولفت التقرير الى أن المدن تواجه نموا غير مسبوق من ناحية الاحتياجات البشرية والمجتمعية، بنطاق أوسع ووتيرة أسرع من أي وقت مضى، وهي تتطلع في نفس الوقت إلى تعزيز إنتاجيتها الاقتصادية ورفع القدرة التنافسية إلى المستويات القصوى لتصبح ذات صلة على الساحة العالمية.

ومن الواضح أن كل مدينة فريدة من نوعها، وعلى أي مدينة تتطلع لوضع بصمتها العالمية تحديد نقاط التمايز المستدام والقدرات التنافسية الفريدة.