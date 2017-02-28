كشف رئيس شركة باعظيم التجارية السعودية للمنظفات سالم باعظيم عن خطط الشركة للتوسع في منطقة الخليج، مثل الكويت وعمان، بجانب التوجه إلى العمل في دول أفريقية.

وقال باعظيم في مقابلة مع قناة «العربية»، على هامش إطلاق «السوق الموازية - نمو» بالسعودية، إن شركة باعظيم مالكة علامة «موج» لمنتجات التنظيف المنزلي الإسفنجية، سجلت مبيعات بقيمة 90 مليون ريال من هذه العلامة، متوقعا التوسع فيها خليجيا بالسوق الكويتي والعماني وفي افريقيا.

وأشار إلى أن «باعظيم» تمتلك أيضا العلامة التجارية «يودو» الخاصة بالمنظفات المنزلية، مؤكدا عزم الشركة التوسع في أعمالها في عدد من الدول التي تعمل بها الشركة حاليا في السعودية ودبي والبحرين، وقال «نطمح أيضا لأن نعمم تجربتنا على دول الخليج».