شريف حمدي

في ظل مطالبة مصلحة الضرائب السعودية من شركة برج هاجر العقارية المملوكة لشركات أعيان العقارية والتجارية العقارية وأوج القابضة، سداد 279 مليون ريال بما يعادل نحو 22 مليون دينار، فإنه وبحسب نسب ملكية كل شركة، فإن شركة أعيان العقارية التي تمتلك نسبة 31.5% من شركة برج هاجر ستتحمل 6.9 ملايين دينار من قيمة المطالبة.

وتأثر أداء سهم شركة أعيان العقارية بالبورصة أمس، حيث تراجع السهم بنحو 5.5%.

وتقدر نسبة شركة التجارية العقارية في شركة برج هاجر 27.4%، وبالتالي فإنها ستتحمل 5.9 ملايين دينار من قيمة المطالب، وهي تشكل 27.5%، ولم يتأثر السهم في تعاملات أمس، حيث استقر عند 86 فلسا.

وتبلغ نسبة شركة أوج القابضة في شركة برج هاجر 16.2%، وبالتالي فإن حصتها في المطالب تقدر بـ 3.6 ملايين دينار من المطالب الضريبية والزكوية، وتراجع سهم الشركة أمس بـ 6.3%، وبذلك يكون إجمالي ما ستتحمله الشركات الثلاثة الكويتية يقدر بـ 16.5 مليون دينار.

وأعلنت شركة أعيان للإجارة والاستثمار أن شركة برج هاجر، الزميلة لشركة أعيان العقارية (مملوكة لشركة أعيان للإجارة والاستثمار 57.8%) على موقع البورصة أمس، ستعترض على فروقات ضريبية وزكوية خلال المدة النظامية لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل بالسعودية.

وأوضحت أعيان للإجارة في بيان للبورصة ان شركة برج هاجر تسلمت خطابا من المكتب الاستشاري الزكوي والضريبي بأن نتيجة الربط الصادر من الهيئة العامة للزكاة والدخل بالسعودية للأعوام من 2009 حتى 2014 يفيد بأن التزامات الشركة لصالح الهيئة تبلغ 279.3 مليون ريال سعودي (74.4 مليون دولار) تشمل فروقات ضريبية وزكوية.

وأضافت الشركة في البيان أن شركة برج هاجر أفادت بأن الخطاب تضمن قيمة مخصص الزكاة والضريبة الظاهر في ميزانية شركة برج هاجر حتى السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بمبلغ 19 مليون ريال، بناء على إفادة المكتب الاستشاري الزكوي والضريبي، علما أن رأي المكتب مازال يؤكد على أن المخصص المتعلق بهذا الموضوع والظاهر في ميزانية الشركة يعد كافيا.