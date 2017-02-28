افتتح المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية ا.د.يعقوب الرفاعي البرنامج التدريبي الخاص بتدريب وتوظيف الخريجين الجامعيين الكويتيين، والذي يعقد بالتعاون مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، ومع بنك بوبيان، وذلك يوم 9 فبراير 2017 في مقر المعهد، وبحضور كل من فراس الدارمي مساعد مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان وألطاف السعيد رئيس قسم تنسيق التدريب في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، وعدد من المسؤولين عن تنفيذ البرنامج من معهد الدراسات المصرفية وبرنامج إعادة الهيكلة، وبنك بوبيان.

بدأ الرفاعي كلمته بتشجيع المشاركين في هذا البرنامج على العمل بجد واجتهاد وانتهاز هذه الفرصة التي توفرها الدولة لهم من خلال برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، للحصول على التدريب اللازم والوظيفة المناسبة في أحد أهم قطاعات الدولة وهو القطاع المالي والمصرفي، مشيدا بدور بنك بوبيان في دعم هذه الكفاءات والتخطيط لتوظيفها بعد اجتيازهم البرنامج بنجاح، مؤكدا أهمية الاستفادة من جميع البرامج التدريبية التي ستنعقد الاستفادة القصوى، لما لذلك من تأثير على تقييمهم النهائي في الحصول على الوظيفة المناسبة، حيث تتميز هذه البرامج بالتنوع من حيث المضمون والمحتوى وذلك في كلمة ألقاها في اليوم الأول من بداية البرنامج.

وأفاد الرفاعي بأن هذا المشروع هو واحد من عدة مشاريع مهمة ينفذها معهد الدراسات المصرفية التي تهدف إلى التطوير من قدرات ومهارات الخريجين الكويتيين بما يساهم في الرفع من كفاءتهم الإنتاجية وتطوير العمل في المؤسسات التي يعملون بها.

كما وجه فراس الدارمي مساعد مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان كلمة للمشاركين في هذا البرنامج موضحا فيها المنهجية التي يعمل بها بنك بوبيان في استقطاب الشباب الكويتي المتميز للعمل في البنك، حتى أصبح هذا البنك أحد أهم البنوك العاملة في السوق الكويتي، وأفاد بأن بنك بوبيان يتميز ببيئة عمل فريدة من نوعها حاضنة لجميع الأفكار المجزية والتي تساهم في التطوير من آلية العمل بالبنك وخلق ميزة تنافسية لما يقدمه من خدمات، كما أوضح الدارمي أن العمل في بنك بوبيان هو فرصة ممتازة للشباب الكويتي، حيث تدعم إدارة البنك الكفاءات الشابة وتتيح لهم فرص التطور بشكل كبير، حتى أصبحت معظم قيادات البنك من هذه الفئة الشابة والطموحة.

من جانبها صرحت ألطاف السعيد رئيس قسم تنسيق التدريب في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، أن البرنامج قام وللسنة الثالثة على التوالي بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية لتدريب وتأهيل عدد من الباحثين عن العمل من حملة البكالوريوس في مختلف التخصصات لتدريبهم للعمل في القطاع المصرفي وتوظيفهم بنسبة 100%.

وأضافت ألطاف السعيد أن مثل هذا التعاون يحقق الأهداف الوطنية المشتركة بين البرنامج والمؤسسات الخاصة لدعم مسيرة الشباب وتوفير الفرص الوظيفية لهم والمشاركة في التنمية الاقتصادية الوطنية وبسواعد كويتية.