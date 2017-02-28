قالت شركة أعيان للإجارة والاستثمار إنه قد تقرر تأجيل نظر طلب الشركة بإعادة الهيكلة لجلسة 30 مارس 2017 وذلك للاطلاع.

وقالت الشركة في منتصف يناير الماضي، إن محكمة الاستئناف قامت بتأجيل البت في طلب الشركة الخاص بإعادة جدولة مديونيتها لجلسة الخميس الموافق 23 فبراير 2017 للنظر في المذكرة المقدمة من أعيان للإجارة.

وقالت الشركة في أوائل يوليو 2016 إنها حصلت على موافقة دائني الشركة بتمديد استحقاق الدفعة المستحقة في 30 يونيو من العام الحالي إلى 30 مارس 2017.

كانت أعيان للإجارة تقدمت في يناير 2016، بطلب تمديد استحقاق الدفعة المستحقة في 28 يناير إلى 30 يونيو من العام الحالي.