أعلن «إنفستكورب» عن إتمام استحواذه على حصة في شركة «أليكس بارتنرز» وقد استحوذ البنك على هذه الحصة بجانب مجموعة من المستثمرين من بينهم «جاي أليكس»، مؤسس الشركة وسوف يواصل المديرون التنفيذيون لدى الشركة الاحتفاظ بحصة كبيرة في ملكيتها.

وتعليقا على هذه الصفقة، قال المدير التنفيذي لـ «إنفستكورب» في الكويت يوسف اليوسف: «تمتلك «أليكس بارتنرز» إمكانيات كبيرة للنمو، ونحن مستعدون لدعمها لتوسيع نطاق حضورها الجغرافي وتنمية إمكاناتها.

ومع امتلاكها فريق إدارة متمرس، نحن على ثقة من أن «إنفستكورب» قادر على تقديم دعم كبير للشركة على مدى السنوات المقبلة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أليكس بارتنرز» سايمون فريكلي: «نرحب بانضمام «إنفستكورب» والمستثمرين الاستراتيجيين الآخرين إلى قاعدة مستثمري الشركة، ونحن على ثقة بأن دعمهم سيمكننا من مواصلة توسيع نطاق أعمالنا وتعزيز نمونا وتقديم أفضل الخدمات لعملائنا.

ويتزامن هذا الاستحواذ مع مرور 35 عاما على تأسيس الشركة التي حققت نموا مذهلا على مدى تاريخها ليصل إجمالي إيراداتها اليوم إلى 1 مليار دولار، وتواصل المضي بخطى ثابتة على الطريق الصحيح نحو تحقيق المزيد من النجاح والنمو».