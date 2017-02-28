226 مليون دينار إيرادات متوقعة بنهاية العام

12 % نمو سنوي متوقع للأرباح خلال ٢٠١٧/٢٠١٨ محمود عيسى

رفعت شركة «اي اف جي هيرميس» تصنيفها لشركة ميزان القابضة من محايد الى توصية بالشراء كما استبقت سعرها المستهدف للسهم الى 1.18 دينار (بارتفاع 20%) في ظل توقعاتها بتحسن نمو الارباح خلال السنة المالية 2018/2017 لتسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 12% حيث سجل قطاع التغذية حوالي 13% من الايرادات في عام 2016.

وأضافت ان الشركة تبقى مهتمة بالتركيز على تعزيز شريحتها الرئيسية المتعلقة بتصنيع وتوزيع المواد الغذائية التي ساهمت في 2016 بنسبة 53% من الايرادات لاسيما فيما يتعلق بعلاماتها التجارية الخاصة بها حيث ستعزز نشاطها في قطاع المياه والشرائح في عام 2017 و2018.

وقالت الشركة ان خسائر عمليات وحدة السناك التابعة لشركة الصافي للصناعات الغذائية السعودية التي استحوذت عليها ستنكمش في ظل توقعاتها بأن تصل الوحدة الى نقطة التعادل بحلول نهاية العام الحالي.

وقد بلغت الخسائر حوالي 600 ألف دينار في عام 2016 بالإضافة الى نحو 700 ألف دينار التي تمثل تكاليف عملية الاستحواذ مضيفة ان شريحة الخدمات ذات هامش الربحية المرتفع ستساعد على 71% على أساس سنوي.

وقالت الشركة انه في ظل استراتيجية التنويع الجغرافي، فقد استحوذت ميزان على 70% من اسهم الشركة مقابل ضخ نحو 7.3 ملايين دينار في رأسمال الشركة في المملكة العربية السعودية في الربع الثالث من 2016، وبدأت بتنفيذ خطة تحول مدتها عامان بهدف بلوغ نقطة التعادل بحلول الربع الأخير من عام 2017.

وقالت الشركة ان تداول سهم الشركة اقفل في 23 فبراير الجاري بسعر 980 فلسا.

وفيما يتعلق بالبيانات المالية للشركة، قدرت هيرميس ان الايرادات في 2016 ستبلغ 207 ملايين دينار وسترتفع الى 226 مليون دينار في 2017، وتواصل ارتفاعها في عامي 2018 و2019 لتصل الى 248 مليون دينار و273 مليون دينار على التوالي.

وفي نفس السياق توقعت الشركة ان ترتفع الارباح قبل الضرائب والفائدة والاستهلاك وإطفاء الديون EBITDA من 23 مليون دينار في 2016 الى 26 مليون دينار في 2017، مع تقديرات بارتفاعها مجددا في عامي 2018 و2019 الى 28 مليون دينار و32 مليون دينار على التوالي.

وبالمقابل، توقعت هيرميس ان تسجل ميزان القابضة أرباحا صافية في عام 2016 قدرها 17 مليون دينار، ثم ترتفع الى 19 مليون دينار في 2017، والى 21 مليون دينار و24 مليون دينار في عامي 2018 و2019 على التوالي.

وتوقعت الشركة تحسنا في العائد على السهم ابتداء من 55 فلسا في 2016 الى 60 فلسا في 2017، ثم الى 69 فلسا و78 فلسا في عامي 2018 و2019 على التوالي.

وعن نسبة عائد التوزيعات، توقعت الشركة ان تبلغ 2.9% في 2016، وتبدأ ارتفاعها في 2017 إلى 3.4%، ثم إلى 3.9% في 2018 وإلى 4.4% في 2019.