الصقر: النتائج تعكس نجاح استراتيجيتنا التوسعية رغم التحديات الإقليمية

فردان: البنك مستمر في تعزيز نشاطه لتقديم أفضل الخدمات لعملائه

زيادة حقوق المساهمين بواقع 23% لتبلغ 406.5 ملايين دينار

حقق بنك الكويت الوطني - البحرين، عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، أرباحا صافية بلغت 59.638 مليون دينار (73.415 مليون دينار بحريني) في عام 2016، مقارنة مع 52.158 مليون دينار (64.207 مليون دينار بحريني) في عام 2015، بنسبة زيادة بلغت 14%.

وارتفعت الموجودات الإجمالية لبنك الكويت الوطني- البحرين بواقع 28% لتبلغ 4.157 مليارات دينار (5.117 مليارات دينار بحريني) بنهاية ديسمبر 2016 مقارنة مع 3.253 مليارات دينار(4.004 مليارات دينار بحريني) في 2015.

كما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 23% لتبلغ 406.5 ملايين دينار (500.4 مليون دينار بحريني)، وارتفعت ودائع العملاء بواقع 20% لتبلغ 2.227 مليار دينار (2.742 مليار دينار بحريني).

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر إن بنك الكويت الوطني- البحرين يواصل أداءه القوي محققا نموا قويا في أرباحه ومؤشراته المالية، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية التوسع الإقليمي المدروس لمجموعة بنك الكويت الوطني، والتي مكنت فروعنا الخارجية من مواصلة النمو على الرغم من استمرار التحديات الإقليمية.

وأكد الصقر أنه رغم تحديات البيئة التشغيلية، استطاع بنك الكويت الوطني في البحرين تحقيق نتائج ممتازة بكل المقاييس، ولاسيما أن الأرباح جاءت نتيجة تصاعد النشاط التشغيلي الحقيقي للبنك، وهو ما سنعمل على تعزيزه خلال الفترة المقبلة.

من ناحيته، قال مدير عام بنك الكويت الوطني - البحرين علي فردان ان البنك مستمر في تعزيز نشاطه داخل مملكة البحرين لتقديم أفضل الخدمات المصرفية والمالية لعملائه من الأفراد والمؤسسات على السواء.

وأشاد فردان بجهود مصرف البحرين المركزي بشكل خاص والجهات الحكومية بشكل عام التي دعمت أداء البنك والقطاع المصرفي عموما في البحرين.

كما أكد أن دعم مجموعة بنك الكويت الوطني للبنك في البحرين من خلال شبكة فروعها الإقليمية والعالمية الأوسع انتشارا، قد ساهم بشكل واضح في تعزيز نشاط البنك في السوق البحرينية، مستفيدا من تصنيفاته الائتمانية المرتفعة وشبكة علاقاته الواسعة وسمعته الرائدة كأفضل بنك على مستوى الشرق الأوسط وأحد أكثر البنوك أمانا على مستوى العالم.

ويتواجد بنك الكويت الوطني في مملكة البحرين منذ عام 1977 ويتمتع بعلاقات تاريخية مع كبرى الشركات المحلية والأجنبية العاملة في المملكة.

ويمتلك بنك الكويت الوطني أوسع شبكة فروع محلية ودولية في 4 قارات حول العالم تغطي أهم عواصم المال والأعمال الإقليمية والعالمية وتنتشر في لندن وباريس وجنيف ونيويورك والصين وسنغافورة إلى جانب كل من البحرين ولبنان والسعودية والإمارات والأردن والعراق ومصر وتركيا.

أما على صعيد التصنيف الائتماني، فقد واصل بنك الكويت الوطني تميزه بأعلى مستويات التصنيف الائتماني على كل بنوك الشرق الأوسط بإجماع مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث: موديز، وفيتش، وستاندرد آند بورز، بدعم من رسملته القوية وسياسات الإقراض الحكيمة التي يتبعها، واتباعه لمنهج منظم لإدارة الأصول، وسياسة إدارة مخاطر حصيفة، ذلك إلى جانب الخبرة والاستقرار الذي يتمتع به جهازه الإداري، بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ بنك الكويت الوطني بموقعه بين أكثر 50 بنكا أمانا في العالم للمرة الـ 11 على التوالي، كما أنه حاز جائزة أفضل بنك على مستوى الكويت من مؤسسة «ذا بانكر» بالإضافة إلى «يوروموني» و«جلوبل فاينانس» في عام 2016.