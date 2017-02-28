توقع تقرير صادر عن «استراتيجي&» أن يصل إجمالي الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية بدول الخليج إلى 69 مليار دولار بحلول عام 2020، حيث تستثمر الحكومات والشركات الخاصة بدول المجلس استثمارات كبيرة في هذا القطاع سعيا لتحسين مجموعة العروض والخدمات الطبية المتاحة.

وقال التقرير ان ثمة فرصة سانحة للاستثمار في البحث والتطوير بقطاع الرعاية الصحية بدول المجلس.

وفي ظل زيادة الطلب على المستشفيات والعيادات والخدمات الطبية الجديدة، من المتوقع أن ينمو إنفاق واستثمار حكومات دول المجلس في هذا القطاع بشكل كبير بحلول عام 2020.

وينبغي أن يقترن هذا الأمر مع قيام الحكومات بتعزيز تمويل البحوث، وتوطيد الروابط بين الجامعات والقطاع الخاص والحكومات.

وتوقع التقرير أن يصل حجم الإنفاق على البحث والتطوير في قطاع الرعاية الصحية العالمية إلى 165 مليار دولار بحلول عام 2018، ما يجعله أكبر مجال من مجالات الإنفاق على البحث والتطوير، متخطيا بذلك مجالات أخرى مثل الحوسبة والإلكترونيات.