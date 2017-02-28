كشف استبيان قام به «بيت.كوم» عن آراء الموظفين بشأن مديريهم في العمل وعن مدى تقديرهم لعلاقتهم بهم، ان حوالي 7 من كل 10 مجيبين (67.9%) بأنهم سعداء بالعمل مع مديريهم، بينما قال 66.5% منهم إن هذه العلاقة شهدت تحسنا كبيرا مقارنة بالأشهر الأولى في العمل.

وكشفت نتائج الاستبيان الصادر تحت عنوان «علاقات الموظفين بمدرائهم في شركات الشرق الأوسط»، ان معظم المهنيين في منطقة الشرق الأوسط يحترمون مديريهم في العمل، حيث صرح حوالي ثلثي الموظفين (68.8%) بأن السبب الرئيسي لولائهم في العمل يعود إلى مديريهم.

وفي هذا الإطار، وصف حوالي 44.9% من المجيبين علاقتهم مع مديريهم بالمنتجة والودية، بينما اعتبرها 22.2% رسمية ولا تتعدى حدود العمل، فيما رآها 30% متوازنة ومهنية. من ناحية أخرى، وصف 2.9% من المجيبين فقط علاقتهم مع مديريهم بغير المهنية وغير المنتجة.

ومن المثير للانتباه أن معظم المهنيين (93.6%) يبدون اهتماما كبيرا باقامة علاقة مهنية ومثمرة مع مديريهم.

وفيما يتعلق بالأداء في العمل، طرح الاستبيان سؤالا عن أهمية العلاقة الوطيدة بين الموظفين والمديرين، حيث أجاب حوالي النصف (54.5%) بأن أداءهم الوظيفي يعتمد على علاقتهم مع مديرهم المباشر، فيما أكد حوالي ثلاثة أرباع (71.4%) المجيبين على الدور الكبير الذي يلعبه مديرهم في نجاحهم المهني.

وإضافة إلى ذلك، صرح أكثر من 8 من كل 10 مجيبين (82، 1%) بأن علاقتهم بمديريهم تؤثر على سعادتهم في العمل.

ووفقا للاستبيان فقد أكد أكثر من 8 من كل 10 مجيبين (82.7%) بأن مديريهم المباشرين يشجعونهم على أداء المهام المليئة بالتحديات، كما بينت النسبة ذاتها تقريبا (83.6%) بأن مديريهم يبدون اهتماما كبيرا باقامة علاقة منتجة ومهنية مع موظفيهم.

وبالنسبة لسياسة التواصل المفتوح، صرح ثلاثة أرباع المجيبين (74.6%) بأن مديريهم يتبعون هذه السياسة في العمل.

ومن أجل توطيد علاقة الموظفين بمديريهم، ذكر المجيبون بأن «اتخاذ المبادرة وتقديم المساندة» (67.5%) و«طرح الأسئلة والحصول على الدعم باستمرار» (22.9%) هي من أهم المجالات التي يجب تطويرها والعمل على تحسينها من أجل تعزيز العلاقة بين المديرين والموظفين.

وبالنسبة للأمور التي يجب على المدراء تجنبها للحفاظ على علاقة جيدة مع موظفيهم، فقد شملت: «التقليل من الاحترام» (27.6%) و«غياب التواصل الصريح والمنفتح» (26.7).