الادراج يؤدي إلى إنشاء أكبر صندوق للاستثمارات السيادية في الكون

تترقب الأوساط الاقتصادية والتجارية في مختلف أنحاء العالم الطرح العام الأولي الذي تعتزم شركة «أرامكو» السعودية إجراءه لبيع ما نسبته 5‎% من أسهمها، ومن ثم إدراج أسهم الشركة للتداول في الأسواق.

ويأتي هذا الطرح في الوقت الذي تسود فيه التوقعات بأن يحدث هذا التحول الكبير في القطاع النفطي السعودي طفرة في أسواق الأسهم وفي الأصول النفطية وطريقة التعامل معها في كل دول الخليج، وليس فقط في المملكة.

ومن المفترض أن تبدأ «أرامكو» إجراءات طرح 5‎% من أسهمها للبيع أمام كبار المستثمرين في السعودية والعالم خلال الشهور المقبلة، حيث سيؤدي الادراج إلى نشوء أكبر صندوق للاستثمارات السيادية في الكون ويتوقع أن يزيد حجمه عن تريليوني دولار.

فضلا عن أن شركة «أرامكو» ستصبح أضخم شركة مدرجة في الأسواق بالعالم، وستتفوق في حجمها على عملاق التكنولوجيا الأميركي «أبل» التي تزيد قيمتها السوقية حاليا على 700 مليار دولار.

وفي الوقت الذي تشكل فيه «أرامكو» أكبر شركة نفط في العالم فان لدى كل من الكويت والإمارات وقطر أصولا نفطية وشركات مماثلة.

ونقلت وسائل إعلام غربية عن وزير الاقتصاد اللبناني الأسبق ناصر السعيدي قوله إن الطرح العام الأولي لشركة «أرامكو» السعودية قد يشجع دول الخليج الأخرى على أن تقوم بادراج أصولها النفطية»، مشيرا إلى أنه على الشركة السعودية أن توضح كيف ستقوم بفصل موجوداتها ومطلوباتها عن الدولة.

وأضاف السعيدي: «العديد من الدول في منطقة الخليج سوف تتبع السعودية، وأعتقد أن الإمارات والكويت قد ينجذبان إلى هذا الأمر، حيث ناقشنا كثيرا في السابق إمكانية إدراج الشركات التي تحقق أداء جيدا، وطرح أرامكو قد يفتح الطريق في المستقبل نحو ذلك».