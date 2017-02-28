نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن أحمد الكعبي محافظ دولة الإمارات لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) قوله: إن مستويات أسعار النفط بدأت في التعافي مع التزام منتجي الخام باتفاق عالمي لتقييد الإنتاج.

وقال الكعبي: إن حالة أسواق النفط في المرحلة الحالية متماسكة «مدعومة بمؤشرات إيجابية تؤكد التزام وحرص الدول المنتجة على اتفاق خفض الانتاج بما يكفل استعادة توازن السوق النفطية».

وأشار إلى أن أسواق النفط العالمية شهدت إقبالا كبيرا من المضاربين على شراء عقود الخام بالأسواق الآجلة خلال الفترة الماضية، ما ساهم في ارتفاع الأسعار.

واتفقت «أوپيك» ومنتجون مستقلون من بينهم روسيا على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في محاولة للتخلص من تخمة المعروض التي تسببت في انخفاض الأسعار على مدار أكثر من عامين.

وقدرت وكالة الطاقة الدولية نسبة التزام «أوپيك» عند مستوى قياسي بلغ 90% في يناير.

واستنادا إلى المتوسط الذي قدرته «رويترز» لمسوح الإنتاج يبلغ مستوى الالتزام 88%.