قال الرئيس التنفيذي لشركة ليتاسكو تيم بولوك في مقابلة: إن من المرجح أن تبقى أسعار النفط في نطاق ضيق بين 50 و60 دولاراً للبرميل هذا العام في الوقت الذي يوازن فيه ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأميركي إثر اتفاق أوپيك لخفض الإنتاج الهادف لتقليص تخمة المعروض العالمي.

وقال بولوك: إن غياب التقلبات يعني أن شركات تجارة النفط لن تتمتع بدفعة إضافية مثلما حدث في العامين الماضيين في أعقاب انهيار أسعار النفط في 2014.

وبولوك المسؤول المخضرم الذي عمل سابقا في تجارة النفط لدي بي.بي يدير ليتاسكو إحدى كبريات شركات تجارة النفط والتابعة لعملاق إنتاج النفط لوك أويل الروسية منذ 2012.

وقال بولوك «2016 كان جيدا لكنه بات أكثر صعوبة قرب النهاية... هذا ما جعل من الصعب تحقيق أرباح. 2017 يبدو امتدادا لذلك».

وأضاف «من المحتمل أن تشهد نشوء نطاق تداول ضيق جديد ملائم...مع تخفيضات أوپيك وتقارب العرض والطلب. «من الصعب أن نرى برنت ينزل كثيرا عن 50 دولارا للبرميل ومع النفط الصخري... من الصعب أن نراه يرتفع كثيرا عن 60 دولارا للبرميل».

وتتطلع ليتاسكو للتوسع عالميا مع التركيز بوجه خاص على غرب افريقيا والولايات المتحدة.

وقال بولوك: «في الأساس إذا أردت أن تعمل في غرب افريقيا فإن عليك أن تكون حاضرا في نيجيريا. حاولنا تنمية أعمالنا هناك على مدى السنوات القليلة الماضية».

واستطاعت ليتاسكو الحصول على عقد للخام في 2017 في نيجيريا حيث تورد أيضا المنتجات المكررة.

وأضاف: تبدأ في النظر إلى غانا وساحل العاج وأنغولا...هذه هي الكتلة الكبيرة التي ترغب في الوجود بها.

سنكون ممتنين إذا عززنا حضورنا في أنغولا.. العثور على الصفقة الصائبة دائما ما يمثل تحديا.