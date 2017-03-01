فرصة أمام العملاء للحصول على قرض يصل إلى 70 ألف دينار كويتي





أعلن بنك الخليج عن إطلاق أكبر جائزة لحساب الراتب في الكويت، حيث تمنح هذه الجائزة المميزة للعملاء الكويتيين ممن يقومون بتحويل رواتبهم إلى بنك الخليج بحيث يمكنهم الاستفادة من العروض المميزة، وتبدأ الحملة اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 1 مارس وتستمر حتى 31 ديسمبر 2017.



ويمنح هذا العرض الجديد عملاء حساب الراتب الجدد فرصة الحصول على جائزة نقدية فورية قيمتها 100 دينار كويتي أو قرض من دون فوائد، وللاستفادة من هذا العرض يجب ألا يقل مبلغ الراتب الذي يتم تحويله عن 500 دينار ويتأهل العميل للحصول على هذا العرض فور تحويل أول راتب له إلى بنك الخليج.



ويمكن للعملاء الذين يحولون رواتبهم إلى بنك الخليج الحصول على بطاقات فيزا وماستركارد الائتمانية من بنك الخليج دون الحاجة لدفع الرسوم السنوية خلال العام الأول، أو فرصة الحصول على قرض يصل إلى 70 ألف دينار يتم تسديده خلال مدة 15 عاما أو قرض استهلاكي تصل قيمته إلى 15 ألف دينار. وإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء الذين يحولون رواتبهم إلى بنك الخليج الدخول تلقائيا في السحب ربع السنوي للفوز بجوائز نقدية قيمة.

وهناك 3 سحوبات ربع سنوية تبلغ قيمة كل منهما 25 ألف دينار بالإضافة إلى الجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 250 ألف دينار، وذلك خلال السحب الأخير.



أما مواعيد السحوبات فهي على الشكل التالي: 8 مايو سحب على جائزة قيمتها 25 ألف دينار، 7 أغسطس سحب على جائزة قيمتها 25 ألف دينار، 6 نوفمبر سحب على جائزة قيمتها 25 ألف دينار، 8 فبراير 2018 السحب على الجائزة الكبرى والتي تبلغ قيمتها 250 الف دينار.



ويدعو بنك الخليج جميع المواطنين إلى تحويل رواتبهم إلى البنك للاستفادة من هذا العرض الجديد والمشاركة التلقائية في السحوبات ربع السنوية.



ويسعى بنك الخليج كعادته إلى توفير مبادرات جديدة ومبتكرة لمكافأة عملائه بشكل مستمر.