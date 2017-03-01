جاليجان: شراكة البنك مع «ماستركارد» ستساعدفي تعزيزباقة حلوله المصرفية





أعلن بنك الكويت الدولي إطلاقه بطاقتي ائتمان جديدتين من ماستركارد، هما بطاقة وورلد ماستركارد وتيتانيوم ماستركارد المتوافرتان الآن لجميع عملاء البنك.

وتأتي هذه الإضافات الجديدة لعائلة بطاقات بنك الكويت الدولي في إطار شراكته الاستراتيجية طويلة المدى مع شركة ماستركارد العالمية، وذلك بهدف إثراء الحلول المصرفية التي يقدمها البنك وتوفير تجربة مصرفية متطورة ومصممة خصيصا لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة.

يذكر ان البطاقات الجديدة تمنح عملاء الدولي مجموعة من المزايا الحصرية والامتيازات الخاصة المصممة لتناسب أسلوب حياتهم العصرية، والتي تشمل خاصية استرجاع 3% من قيمة المشتريات والمتوافرة حاليا لجميع حاملي بطاقات الدولي.



كما تتمتع بطاقة تيتانيوم ماستركارد بالعديد من المزايا، مثل دخول قاعات المطارات الخاصة، وخصومات التسوق عبر الإنترنت، وخصومات خدمة حجز سيارات الأجرة من «كريم»، وعروض «اشتر واحد واحصل على الثاني مجانا» الحصرية، وغيرها الكثير.



وبإمكان حاملي بطاقة وورلد ماستركارد من الدولي الاستمتاع بمزايا حصرية أثناء سفرهم حول العالم، مثل دخول غير محدود إلى قاعات المطارات، وعروض الفنادق والشقق الفاخرة، وخصومات على تذاكر الطيران، وتأمين شامل على السفر، والعديد من المزايا والعروض الحصرية الأخرى.

من جانبه، صرح المدير العام بالوكالة للإدارة المصرفية للأفراد في البنك، يوجين جاليجان: إن تقديم أكثر المزايا تطورا لحاملي بطاقات الدولي هو الخطوة التالية ضمن استراتيجية البنك طويلة المدى، والتي تركز على توفير منتجات فريدة ومناسبة لعملائنا.



وإن شراكة البنك مع ماستركارد ستساعد في تعزيز باقة حلوله المصرفية، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها الدولي لتطوير منتجاته وخدماته ومنح عملائه أفضل تجربة مصرفية.

وقد أضاف جاليجان ان بنك الكويت الدولي حريص على متابعة احتياجات وأولويات العملاء المتغيرة والمتطورة باستمرار، من أجل منحهم مزيجا من المنتجات والخدمات التي تناسبهم وتكمل أسلوب حياتهم العصري.



مشيرا إلى ان مزايا البطاقات الجديدة تمكن حاملي البطاقات من إنجاز معاملاتهم المصرفية بمنتهى المرونة والراحة والأمان.

وقال بانكاج كاثوريا، رئيس الأعمال لمنطقة شمال الخليج في ماستركارد: «تثمن ماستركارد علاقة الشراكة طويلة المدى التي تجمع بينها وبين بنك الكويت الدولي، ونحن سعداء لمواصلة تعزيز تعاوننا مع إطلاق بطاقتي الائتمان وورلد ماستركارد وتيتانيوم ماستركارد.



وقد صممت هاتين البطاقتين الثوريتين لتقدمان مرونة مالية فائقة ومزايا لا تضاهى لحامليها، ما يساعدهم على تحسين مستوى حياتهم، فضلا عن توفير حماية معززة ضد الاحتيال الإلكتروني».