البنك حصد أيضاً جائزة أفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء للعام السابع على التوالي





أكد بنك بوبيان ريادته وقيادته لقطاع الأعمال الكويتي في خدمة العملاء من خلال الإنجاز الذي حققه وفوزه بأبرز جوائز منظمة «سيرفس هيرو» العالمية المتخصصة بقياس مستوى رضا العملاء على الخدمات المقدمة لهم على مستوى الكويت، وهي جائزة المركز الأول في خدمة العملاء على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية في الكويت وذلك للمرة الثانية في تاريخه.

وفاز البنك ايضا بجائزة أفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء للعام السابع على التوالي حيث تسلم الجائزتين نائب الرئيس التنفيذي للبنك عبدالله التويجري في الحفل الذي نظمته المؤسسة في دبي حيث تم تكريم جميع الفائزين.

وقال التويجري تعليقا على هذ الإنجاز: «لا يسعني إلا ان أتقدم بالشكر لجميع العملاء على الثقة التي منحونا اياها والتي كانت نتيجتها حصولنا على هذه الجوائز القيمة».



وأضاف ان البنك ومنذ عام 2010 ومع التغيرات الاستراتيجية التي شهدها وضع نصب عينيه الاهتمام بالعملاء وتوفير أفضل الخدمات والمنتجات لهم مع معاملتهم جميعا بمستوى خدمة VIP وهو المستوى الذي يمنحه البنك لجميع عملائه. وأكد التويجري انه سبق ان ذكر مرات عديدة ان الخدمات والمنتجات التي تقدمها البنوك تكاد تكون متشابهة إلا ان الفيصل دائما يكون في مستوى الخدمة التي تقدم للعملاء، مشيرا إلى ان المنافسة الشديدة في سوق محدود كالكويت تفرض تحديات على البنك يعمل على تجاوزها برفع وتطوير مستويات خدمة العملاء لديه.

وأكد التويجري ان أبرز ما يميز جوائز سيرفس هيرو ان نتائجها تعتمد على استطلاعات الراي للمستهلكين بصورة محايدة وقياس رضا المستهلكين بصورة علمية دقيقة.

وأوضح التويجري ان خدمة العملاء تتطلب من جميع العاملين في البنك الاستمرار في تقديم أعلى مستويات الخدمة مع تطويرها بصورة مستمرة تحافظ على ثقة العملاء وتمنحهم دائما الافضلية مقارنة بالمؤسسات المالية الأخرى، مشيرا إلى ان التحديات التي تتعلق بخدمة العملاء تزداد يوما بعد يوم وتضع على عاتق مختلف إدارات البنك مسؤوليات جديدة.



واشار إلى قيم البنك التي يسعى الى ترسيخها بين العاملين فيه ترتكز في أحد عناصرها على خدمة العملاء كما ان البنك ومنذ عام 2010 (إطلاق استراتيجيته الجديدة) يركز على خدمة العملاء التي يعتبرها اساس النجاح بجانب تميزه في مستوى الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية والتمويلية التي يطرحها بالتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية.

وأكد التويجري ان إتقان العمل وإتقان الخدمة يعتبر الركيزة الأساسية لخدمة العملاء لاسيما مع ما حققه خلال الاعوام الاخيرة من ارتفاع حصته السوقية وما يصبو اليه من تحقيق المزيد خلال الفترة المقبلة مؤكدا اننا نضع العميل ضمن اولوياتنا من خلال الاستماع واستطلاع آراء العملاء وهو اهم ما نعتمد عليه في التقييم لأن ردود افعال العملاء دائما ما تكون المحرك الاساسي لأي عملية تطور تسعى اليها اي مؤسسة.

من ناحية اخرى، قال التويجري ان بوبيان كان سباقا في طرح مؤشر السعادة في الكويت لحرصه على التواصل مع العملاء والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمة بما يضمن سعادة العملاء، مضيفا ان المؤشر يقدم رؤية أكبر للبنك للإلمام برضا العملاء وهو ما سيكون له أثر بالغ في علاقات العملاء مع البنك وتواصلهم بشكل أكثر ايجابية.