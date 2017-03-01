متابعة حركة سهم الشركة لحظياً مع أحدث المجريات و الإفصاحات المعلنةمن قبل المزايا





أطلقت شركة المزايا القابضة، تطبيقها الجديد الخاص بـ «علاقات المستثمرين» تحت اسم Mazaya IR، على أجهزة الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية، التي تعمل على منصات الـ «ios» ونظام الأندرويد في سابقة تعد الأولى في عالم الشركات العقارية الكويتية.

وأوضحت المزايا التي تعمل في 6 دول ضمن نطاق الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، أن التطبيق الجديد لعلاقات المستثمرين، سيكون بمنزلة حلقة الوصل مع المساهمين والمستثمرين والمحللين، بحيث سيوفر إمكانية الوصول السريع إلى قاعدة كبيرة من البيانات، وآخر الأخبار والتطورات التي تشهدها عمليات الشركة.

وفي هذا الإطار، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة م.إبراهيم الصقعبي، إن إطلاق هذا التطبيق الجديد، يبرز حرص الشركة على بناء جسور التواصل مع المساهمين والمستثمرين والعملاء كما يؤكد على مبدأ الشفافية الذي تحرص الشركة على تطبيقه بشكل مستمر ويعزز قنوات التعاون مع بيئة الأعمال والمجتمع الاستثماري من خلال المعلومات الشاملة عن نشاط الشركة وبياناتها المالية.

وأضاف الصقعبي أن هذا التطبيق سيعمل على تزويد المستثمرين بشكل لحظي بسعر السهم في الكويت ودبي وبعدة عملات، وكل الأخبار والإفصاحات المعلنة التي تقوم بها الشركة، علاوة على الوصول إلى بيانات الشركة المالية لآخر ثلاث سنوات على الأقل والاطلاع على أحدث التقاييم والتحليلات المالية لسهم الشركة من قبل عدة جهات مستقلة والاطلاع على التصنيفات الائتمانية الحاصلة عليها الشركة واحتساب زكاة المال المتوجبة على المساهمين والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال منصة خاصة لعلاقات المستثمرين على الموقع الالكتروني الخاص بالشركة.

ومضى الصقعبي مبينا أن إطلاق التطبيق الجديد، تطلب اجراء العديد من التحديثات على موقع الشركة الالكتروني الرسمي www.mazayaholding.com حيث تم تخصيص منصة خاصة لعلاقات المستثمرين تضم 10 مواقع فرعية تتكون من: البيانات المالية، المعلومات المالية، معلومات السهم، توزيعات الأرباح، تغطية المحللين للشركة، التقويم المالي، التصنيف الائتماني، إشعارات البريد الالكتروني، آلية احتساب، وآلية التواصل مع الجهة المختصة للشركة.

وقال الصقعبي إن تطبيق «المزايا» لـ «علاقات المستثمرين» المتاح بـ 17 لغة ومنها العربية والانجليزية يقدم شرحا تفصيليا للمؤشرات المالية، ومؤشرات الأداء الرئيسية، والتقارير الفصلية والسنوية، مع إمكانية إجراء بحث تاريخي في سعر السهم، كما يوفر حاسبة استثمار لحساب العائد على السهم.



وبين أن المنصة الرقمية التي يقدمها التطبيق الجديد لـ «علاقات المستثمرين»، ستسهل كثيرا من إمكانية الوصول لكل المعلومات التي يحتاجها المستثمرون والمحللون، لمعرفة المزيد عن نشاط أعمال المجموعة، والتحديثات الأخيرة لسعر السهم عند المشاركة في التنبيهات، كما سيمكن هذا التفاعل الرقمي أصحاب المصلحة من الاطلاع على كل النشرات التي تصدرها الشركة من وقت إلى آخر. كما يمكن للمستثمرين، من خلال خاصية التقويم المالي، تسلم تنبيهات مسبقة للأحداث المستقبلية التي تنوي الشركة تنظيمها كالجمعيات العمومية وغيرها.