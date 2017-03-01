تمنح المسافرين فرصة إجراء المعاملات المالية بعشر عملات مختلفة

يوفر البنك الأهلي الكويتي لعملائه الكرام بطاقة «فريدوم» Freedom متعددة العملات مسبقة الدفع التي تتيح لهم إمكانية إجراء المعاملات المالية أثناء سفرهم بشكل يوفر لهم المال بعدة عملات وبدعم من ماستركارد.



ويستطيع حاملو بطاقة Freedom استخدامها في أكثر من 2 مليون جهاز صراف آلي و35 وجهة حول العالم.



ويقدم البنك الأهلي الكويتي بطاقة Freedom متعددة العملات مسبقة الدفع لعملاء البنك وغيرهم، وهي متوافرة بالعملات التالية: الدينار الكويتي، والدولار الأميركي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار البحريني، والريال القطري، والفرانك السويسري، والدولار الكندي ويختلف سعر الصرف بحسب وقت استخدام البطاقة، الأمر الذي يعكس حماية عملاء البنك من تقلبات أسعار صرف العملات في المستقبل.



وإلى جانب إمكانية الوصول إلى الأموال بشكل مرن، توفر بطاقة Freedom تأمين سفر مجاني للعملاء يصل قيمته إلى 250 ألف دولار، وحماية ضد الاحتيال أثناء عمليات الشراء، وبوابة إلكترونية متخصصة متاحة لاستخدام العملاء للدخول إلى حساباتهم ومعرفة أي تفاصيل، هذا إلى جانب الخدمات المساعدة التي تقدمها شركة ماستركارد العالمية وباقة متنوعة من العروض من Priceless Arabia، وهو الموقع الإلكتروني الخاص بالعروض التي تقدمها ماستركارد.