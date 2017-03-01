4 كويتيين شاركوا بقصص نجاحهم من واقعهم اليومي المعيش في هذا العمل الإعلاني





بمناسبة احتفالات الكويت بالعيد الوطني ويوم التحرير، اطلقت الخطوط الجوية الكويتية عملا إعلانيا، مدته دقيقتان، يسلط الضوء على دور الإنسان الكويتي في بناء الكويت الحديثة، وتحديدا الشباب الكويتي الملهم والشغوف، المرأة والرجل، ليعبر عن الروح الوطنية المسؤولة والقدرات الابداعية للشباب الكويتي كل في مجال عطائه.



وتم إطلاق العمل الإعلاني على قناة اليوتيوب الخاصة بالكويتية، وذلك بتاريخ 15 فبراير الماضي، قبل اطلاقه لأول مرة على القنوات التلفزيونية المحلية والإقليمية في اليوم التالي. وقد تبنى الإعلان شعار «سماؤنا كويتية» #سمانا كويتية وهو شعار ملهم يعبر عن طموح حدوده السماء.



وتعليقا على اطلاق الإعلان التلفزيوني، بينت حنين الفليج رئيس المكتب الاستراتيجي في الكويتية قائلة: استمدت المعالجة الفنية ومصدر إلهام العمل الإعلاني من الشباب الكويتي، حيث جسد الإعلان لقطة من أربع قصص نجاح لشباب كويتيين متخصصين في عدة قطاعات في الكويت.



كما يسلط الضوء على بناة مستقبل الكويت، ويأتي مجسدا لخطوات الإنسان الكويتي المثقف والواعي نحو طريق الريادة والتميز ما يعكس الفخر الوطني الذي طالما تعتز به «الكويتية» كناقل وطني رسمي للكويت.



وبين منتجو العمل الإعلاني أنه من خلال تسليط الضوء على قصص نجاح الكويتيين الذين يسطرون تفوقهم وقدراتهم في مجال عملهم، استطاع فريق العمل ترجمة إلهام الشباب الكويتي ليشكلوا مجتمعين رمزا حقيقيا للمشاركة الفعلية في بناء مستقبل الكويت. وفي نهاية العمل الإعلاني، تم جمع المشاركين في دار الأوبرا الكويتية وهو النصب المعماري الذي يرمز إلى الكويت المعاصرة، ليحتضن المكان قيم الوطنية والطاقة الشبابية الإبداعية والإيمان بمستقبل واعد للوطن.



وشارك أربعة كويتيين بقصص نجاحهم من واقعهم اليومي المعيش في هذا العمل الإعلاني وهم: مها بيضون، مساعد طيار متدربة وهي ثاني مساعد طيار امرأة ضمن كوادر شركة الخطوط الجوية الكويتية، وكابتن محمد الغريب وهو لاعب تنس مثل الكويت في العديد من البطولات العالمية في رياضة التنس، ود.ناصر أبوالحسن وهو معماري حائز شهادة الدكتوراه من جامعة هارفرد ومؤسس شركة AGI الهندسية في الكويت ومدريد، بالإضافة إلى الشيف فيصل النشمي وهو صاحب مطعم ستريت المكان ومطعم Table Otto في الكويت.



ويحمل العمل الإعلاني عنوان «في حب الكويت يطرزون الزمن انجاز»، كلمات الشاعر القدير بدر بورسلي، وتم تصوير العمل في عدة أماكن في الكويت مثل مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي «دار الأوبرا الكويتية الجديدة» وحديقة الشهيد، وقام بأداء الصوت المرافق للعمل الفنانة القديرة سعاد عبدالله.