أطلقت الشركة الكويتية لنفط الخليج حملة «جذور»، بهدف تعزيز متطلبات واجراءات الصحة والسلامة والأمن والبيئة في جميع مواقع العمل، والحد من مخاطر بيئة العمل، واشراك العاملين من مختلف المواقع في تعزيز اجراءات ومتطلبات الصحة والسلامة والأمن والبيئة، وتحفيزهم على السلوكيات الجيدة، وذلك تحت رعاية الرئيس التنفيذي للشركة عبدالناصر الفليج.

كما يأتي أطلاق الحملة في ظل حرص ادارة «نفط الخليج» على تشجع الالتزام بمعايير الصحة والسلامة والأمن والبيئة داخل العمل وخارجه لخلق ثقافة مترابطة مع هذه المعايير لتعزيز المنهج الذي تتبعه الشركة، وتعزيز ثقافة المسؤولية لدى جميع العاملين لتحقيق أهداف الشركة بنجاح.



وحول أسباب اطلاق الحملة الحملة، قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لنفط الخليج عبد الناصر يوسف الفليج:«الحملة تضم 9 مفاهيم رئيسية، يتم التركيز على كل واحد منها على مدار شهر كامل».

واضاف: «المفاهيم التي تتضمنها الحملة هي: الحفاظ على البيئة، الالتزام بالصحة والسلامة والأمن والبيئة، تعريف المخاطر وتحديدها، الاقلاع عن التدخين، القيادة الأمنــة واستخدام حزام الأمان، هويات العمل وصلاحياتها، المباني الخضراء، الصحة والتغذية، وادارة التوتر».

تستهدف الشركة الكويتية لنفط الخليج من هذه الحملة مشاركة جميع العاملين في تعزيز اجراءات ومتطلبات الصحة والسلامة والأمن والبيئة، والتأكيد على هذه المتطلبات باعتبارها المحرك الرئيسي لنجاح أي عمل، أو مبادرة في الشركة، اذ تتطلع الشركة الى الاستفادة من كل فرصة من أجل التحسين المستمر لعملياتها ومنتجاتها بما يتفق مع أفضل الممارسات في مجال الصحة والسلامة والأمن والبيئة.