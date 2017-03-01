جابر: المعارض الكويتية تلعب دوراً مهماً في تنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد





أعلنت شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن انضمام مجموعة جديدة للشركات المشاركة في معرض العقارات الكويتية والدولية الحدث العقاري الأكبر والأبرز في الكويت على الإطلاق والذي سينطلق 5 مارس ويستمر حتى 8 من الشهر نفسه في فندق الريجنسي بمشاركة نحو 40 شركة عقارية محلية وخليجية.

وقال الرئيس التنفيذي في الشركة إيهاب جابر ان الشركات الجديدة تحضر لمفاجآت كبيرة سيتم عرضها خلال المعرض منها مشاريع تطرح لأول مرة في السوق الكويتي، واخرى سيتم عرضها بأفضل النظم في طرق الدفع.

وأشار جابر إلى أن المعارض الكويتية تلعب الآن دورا مهما في تنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد، مشيرا إلى أن معارض أكسبو سيتي التي نظمتها الشركة على مدار السنوات الماضية لعبت دورا بارزا في تنشيط الحركة الاقتصادية وتقديم أفضل المشاريع العقارية للمستثمر الكويتي.

«دار الجوار»

من جانبه، كشف المدير العام في شركة دار الجوار العقارية محمد حمزة، عن الانتهاء من أعمال البنية التحتية في مشروع ناتورا دوجا سيتي الواقع في عاصمة تركيا السياسية انقرة، مشيرا إلى الإقبال الواسع الذي يشهده هذا المشروع المتميز من قبل العملاء الخليجيين والكويتيين على حد سواء بفضل فكرة الخدمات الفريدة التي يتيحها أمام العملاء وتختلف عن باقي الأفكار المطروحة.



وقال: اعتدنا على المشاركة في معرض العقارات الكويتية والدولية التي تنظمه شركة اكسبو سيتي لنكون دائما على مقربة من عملائنا واطلاعهم على كل جديد في مجال الاستثمار والتطوير العقاري خصوصا في السوق التركي.



وتحدث حمزة عن إقبال واسع من قبل العملاء الكويتيين على مشروع «تارا سيتي السكني» الواقع في منطقة تقسيم الشهيرة في مدينة اسطنبول والذي يطرح لأول مرة في الكويت وهو عبارة عن شقق تمليك عصرية بتصاميمها المعمارية وتتميز بموقعها الاستراتيجي في قلب مدينة اسطنبول، ويبعد المشروع عن ساحة تقسيم الشهيرة نحو 1100 متر فقط فيما يبعد عن شارع الاستقلال 850 مترا ويبعد عن شيشلي ومنطقة السلطان احمد ما يقارب 7 الى 10 دقائق سيرا على الأقدام الأمر الذي يزيد من جاذبيته بالنسبة لمحبي مدينة اسطنبول ومعالمها الأثرية والتجربة السياحية العائلية المتميزة.

وأضاف: يتكون مشروع «تارا سيتي السكني» من 4 ابراج سكنية فريدة من حيث التصميم، ويتألف كل برج من 7 أدوار، اثنان منها عبارة عن محلات تجارية، و5 أدوار سكنية بمواصفات قياسية وتشطيب عالي المستوى، وتتراوح مساحات الشقق المتاحة في المشروع بين 54 و 95 مترا مربعا.

وتابع: يكتسب مشروع «تارا سيتي السكني» أهميته كأحد أهم المشاريع الجاذبة في مدينة اسطنبول من خلال موقعه المتميز والقريب من ساحة تقسيم التاريخية.



ويقع المشروع في القسم الأوروبي من اسطنبول ويوفر فرصة مغرية للراغبين في تملك شقة بمكان يصنف بين أجمل عواصم العالم السياحية.

«الراية المتحدة»

اكد الرئيس التنفيذي في شركة «الراية المتحدة» جاسم الفجي أن الشركة أصبحت واحدة من الشركات الرائدة في المجال العقاري على مستوى الكويت والشرق الاوسط والتي تخصصت في السياحة الدينية، فضلا عن أنها تمتلك وتسوق مشروعها الاهم والاصدق من حيث الانتفاع الفوري.

وأضاف: استراتيجية عمل الشركة تقوم على السياحة الدينية في الأماكن المقدسة، وترتكز رؤية عملنا على الوضوح المطلق والثقة المتبادلة مع العميل، حيث إن المشاريع قائمة بالفعل وجاهزة للتسليم والتشغيل الفوري، وتعمل الشركة على اختيار الاسواق الآمنة ذات الجدوى الاقتصادية المجزية للدخول فيها بعد دراسة شاملة من قبل طاقم عمل مختص داخل الشركة وذي خبرة عالية في هذا المجال.

وعن مشاريع الشركة قال الفجي: أول مشروعاتنا وأضخمها هو مشروع «فندق نسك المدينة» الكائن في المدينة المنورة حيث إن فندق نسك المدينة شكل نقطة انطلاقة نحو النجاح الذي تم تحقيقه خلال الفترة الماضية والحالية.

وتابع: يقع موقع فندق «نسك المدينة» داخل المنطقة المركزية الجنوبية كما يتمتع باطلالة خلابة على الحرم النبوي الشريف حيث يبعد عن الحرم 150 مترا ويتضمن 150 جناحا فندقيا موزعة على 15 دورا سكنيا بمساحات مختلفة ومتنوعة وبأرقى المستويات ليرضي كافة الأذواق.

«انفينتي العقارية»

كشفت نائب الرئيس التنفيذي في «انفينتي العقارية» فاطمة بورحمة عن عدد من المشاريع الجديدة التي تعتزم الشركة طرحها أمام عملائها في القريب العاجل في عدد من الأسواق العالمية الجاذبة، مشيرا الى أن هذه المشاريع تقع في أكثر الأسواق طلبا واستقرارا سواء كانت من الناحية السياسية أو الاقتصادية.

وحول المشاريع الجديدة للشركة قالت إن الشركة بصدد طرح مشروع عقاري مميز «منتجع انفينتي» في منطقة «اوسنيك» في جمهورية البوسنة والهرسك، حيث يقع هذا المشروع على أرض تبلغ مساحتها الاجمالية نحو 37 ألف متر مربع، ويتألف من 57 وحدة تتنوع ما بين فلل سكنية وشقق سكنية بمساحات واطلالات جميلة وجذابة، الى جانب مجموعة من الخدمات والمرافق الرئيسية التي تخدم سكان وقاطني المشروع من سوبر ماركت، مطعم ومقهى، مسجد، مناطق ألعاب ونوافير مائية مميزة.

وحول السوق الثاني الذي تعمل فيه «شركة انفينتي العقارية» قالت بورحمة ان «فندق انفينتي فيينا» الذي يقع في وسط مدينة فيينا - النمسا يتألف من 76 وحدة سكنية متنوعة ما بين غرف وأجنحة فاخرة.



منوهة على استمرار الشركة بتسويق» فندق انفينتي فيينا «بنظام» صكوك الاجارة.

وتابعت: يتميز«فندق انفينتي فيينا» بادارة اسلامية 100% حيث إن جميع الموظفين في الفندق مسلمون ويتم تقديم الأطعمة الاسلامية فقط داخل الفندق مما يعد من الأماكن المناسبة للعوائل الكويتية بشكل خاص والعوائل الاسلامية بشكل عام.

وحول السوق الثالث الذي تعمل فيه «شركة انفينتي العقارية» لفتت الى السوق التركي الذي يعد أحد الأسواق الواعدة التي اهتمت الشركة بدخوله والاستثمار فيه، منوهة الى استمرار الشركة في تسويق صكوك الاجارة لمجموعة فنادق انفينتي «في منطقة تقسيم الواقعة في الجمهورية التركية».

«المملكة الخليجية »

قال مدير المبيعات في «المملكة الخليجية» ابراهيم أبو عمارة خلال هذه المشاركة ان أهم المشاريع التي ستطرحها خلال المعرض أبرزها على الاطلاق هو مشروع فنادق مجموعة الحرمين المتحدة بالمدينة المنورة في المنطقة المركزية بجوار المسجد النبوي، وهو عبارة عن ابراج فندقية 5 نجوم يضم 3 أبرج بواقع 640 غرفة فندقية، والذي يتم الانتهاء من تنفيذه خلال 18 شهرا، على أن يتم تنفيذه على مرحلة واحدة، موضحا أن شركته توفر للعملاء وحدات بديلة لحين الانتهاء من التنفيذ.

وأضاف: ستطرح الشركة هذا المشروع بأسعار تنافسية تناسب كافة المستويات ومختلف الفئات والامكانيات والدخول وفقا لنظام صكوك التملك لمدة 25 سنة، علاوة على المزايا العديدة للمشروع والتي من أهمها قربه من المسجد النبوي الشريف وانخفاض عامل الخطورة وارتفاع عامل الأمان والضمان في المقابل كونه منتجا عقاريا ناجحا وآمنا وبكافة قطاعاته في أطهر بقعة مباركة بالمملكة العربية السعودية.

ولفت أبو عمارة الى أن المملكة الخليجية تسعى للعب دور اقليمي فعال في مجال العقار مع التوسع التدريجي في الدول المستهدفة من خلال توفير فرص عقارية المجدية بهدف تحقيق عوائد مجزية ومستمرة لعملائها ومساهميها، وذلك بتنفيذ مشاريع التطوير والاستثمار المختارة، وتبني المجموعة رؤيتها بالتركيز على تلبية احتياجات العملاء وكسب ثقتهم من حيث المصداقية والاحتراف وايجاد فرص استثمارية عقارية متنوعة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية السمحة وذات دخل منافس ونمو مستمر.