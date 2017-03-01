ثلاثة أفرع جديدة للشركة في الرياض وجدة والمدينة المنورة وقريباً في قطر ومصر





استكمالا لمسيرتها الحافلة بالنجاحات والانجازات في مجال السياحة الدينية والتطوير العقاري، تجدد شركة الراية المتحدة انطلاقتها في السوق الكويتي بشعار جديد ومشاريع وتحالفات جديدة على نفس نهجها الملتزم بالمصداقية وطرح مشاريع متميزة وجاهزة للتسليم الفوري.

وقال جاسم محمد الفجي الرئيس التنفيذي للشركة في تصريح صحافي: يسرنا أن نعلن لقاعدة عملائنا الكرام في السوق الكويتي عن جديد مشاريعنا وخططنا التوسعية في المرحلة المقبلة، حيث نواصل تسويق مشروعنا المتميز في الأراضي المقدسة فندق نسك المدينة بعد أن قمنا بإدخال تحديثات جوهرية عليه ورفعنا مستوى الخدمة المقدمة فيه.

وأضاف: «نسك المدينة» هو أول مشروعاتنا وأضخمها في المدينة المنورة، حيث ان فندق نسك المدينة شكل نقطة انطلاقتنا نحو النجاح الذي تم تحقيقه خلال الفترة الماضية والحالية، حيث ان المدينة المنورة تعتبر ثاني اقدس بقاع الأرض لما لها من تأثير ديني وحسي في قلوب المسلمين، ويقع موقع فندق «نسك المدينة» داخل المنطقة المركزية الجنوبية كما يتمتع بإطلالة خلابة على الحرم النبوي الشريف، حيث يبعد عن الحرم 150 مترا ويتضمن 150 جناحا فندقيا موزعة على 15 دورا سكنيا بمساحات مختلفة ومتنوعة وبأرقى المستويات ليرضي جميع الأذواق.



ويتميز فندق «نسك المدينة» عن المشاريع الأخرى بأنه مشروع جاهز للتملك الفوري مع المفتاح تحت شعار «نسك المدينة حيث تطيب الحياة»، وحققنا نتائج مبهرة من خلال خدمة عملاء «نسك المدينة» بكفاءة عالية حازت رضا كل العملاء، ويقوم على إدارة الفندق طاقم عمل مدرب وذو كفاءة عالية يعمل تحت ظل إدارة شركة الراية المتحدة.

وأضاف: استحوذنا مؤخرا على شركات تشغيل فنادق ذات سمعة ومكانة مرموقة في قطاع تشغيل الفنادق لتنضم للعمل تحت مظلة شركة الراية المتحدة لنصبح نحن المالك والمطور والمسوق والمشغل لمشاريعنا المتنوعة حول العالم، ونعتبر هذه الخطوة بمنزلة اضافة حقيقية تصب في صالح تعزيز الثقة لدى العملاء في تعاملهم مع جهة واحدة بعيدا عن التشتيت الذي قد يتسبب في تضارب الاختصاصات.

وعن توسعات الشركة في المملكة العربية السعودية قال: افتتحنا مؤخرا ثلاثة أفرع جديدة للشركة في كل من الرياض وجدة والمدينة، فالسوق السعودي من الاسواق الكبيرة والمميزة في منطقة الخليج العربي، وافتتاحنا لهذه الافرع جاء بعد دراسات متأنية لمتطلبات السوق والتواصل مع قاعدة عملائنا هناك وهو الامر الذي دفعنا لاتخاذ هذا القرار تسهيلا لعملائنا وسعيا منا لتقديم خدمة متميزة وراقية تلامس احتياجات العملاء.

وأعلن الفجي عن تأسيس شركة مساهمة برأس مال مليون دينار كويتي في جمهورية تركيا مع واحدة من أكبر المجموعات التطويرية هناك وهي مجموعة أرسلان غروب، وقال: أسسنا شركة «بلوسكاي لاين» لتقوم بمهام التسويق لفندق نسك المدينة في تركيا بالاضافة للانخراط في مشاريع التطوير العقاري داخل تركيا، فالسوق التركي من الأسواق المتطورة التي تتنوع فيها فرص الاستثمار العقاري المجدية ويتمتع السوق التركي كذلك بمقومات قوية ويعتبر من أسرع الاسواق العقارية نموا في الوقت الراهن.

وكشف الفجي كذلك عن دخول الشركة في واحد من الأسواق الأوروبية المرغوبة وهو السوق الهنغاري، وقال: أسسنا فرعا للشركة في هنغاريا بعد استحواذنا على فندقين هناك، وعقدنا تحالفا مع واحدة من كبرى الشركات العقارية هناك وهي شركة ميلومود للفنادق.