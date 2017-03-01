2 % فائدة متغيرة لأجل 5 سنوات مقارنة بـ 2.75% فائدة ثابتة بأحدث الإصدارات

انتهاء الكوبونات الصفرية وتحصيل كامل القيمة وقت الإصدار

مليارا دينار إصدارات سندات طويلة الأجل لسد عجز الموازنة الحالية



محمود فاروق





كشفت مصادر مصرفية لـ «الأنباء» ان بنك الكويت المركزي بدأ تطبيق آلية الفائدة المرنة على السندات طويلة الأجل منذ مطلع العام الحالي استجابة الى مطالب البنوك لإقرار فائدة متغيرة على السندات طويلة الأجل (اجل 5 سنوات).

وأضافت المصادر ان استجابة «المركزي» تأتي من أجل زيادة جاذبية السندات طويلة الأجل خاصة آجال 5 سنوات في ظل توقعات برفع الفائدة خلال الفترة المقبلة، حيث يرتبط تاريخيا قرار رفع الفائدة محليا بقرارات رفع الفائدة الأميركية.

كانت آخر إصدارات البنك المركزي في 22 فبراير الماضي قد تضمنت إصدار سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 100 مليون دينار بفائدة 2.75% (فائدة ثابتة) في الوقت الذي كان البنك قد اصدر منذ اقل من شهر في 25 يناير الماضي سندات بنفس الاجل والقيمة بفائدة 2% (فائدة متغيرة) وبذلك لا يتم تغيير معدل الفائدة المحتسب للإصدار الاخير بنسبة 2.75% وفي المقابل سيكون هناك تغيير على معدل الفائدة البالغ 2% لإصدار 25 يناير مع كل تغيير لسعر الفائدة من بنك الكويت المركزي.

رفع الفائدة

وتشيــــر التوقعـــات والتصريحات الرسمية الى ان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يلجأ الى رفع الفائدة 3 مرات خلال العام الحالي فقط بما يشير الى ان خفض الفائدة قد انتهى في الاجل المتوسط.

يذكر ان بنك الكويت المركزي قد رفع الفائدة مرتين خلال الفترة الماضية كل مرة بـ 0.25 نقطة مئوية و25 نقطة أساس في ديسمبر 2015 وديسمبر 2016 وذلك على اثر رفع الفيدرالي الأميركي الفائدة في نفس التوقيت.

اصدارات الدين

وأشارت المصادر الى ان إصدارات الدين المستهدفة لسد عجز الموازنة للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2017 (2016-2017) تصل قيمتها الى ملياري دينار ورصدت «الأنباء» قيمة ما تم إصداره من سندات منذ ابريل الماضي حتى آخر إصدار في 22 فبراير الماضي بقيمة اجمالية وصلت الى 3.2 مليارات دينار في الوقت الذي سددت سندات انتهت آجالها واستحقت السداد خلال نفس الفترة بقيمة 1.22 مليار دينار في إشارة الى ان إصدارات الدين طويلة الأجل حققت المستهدف وان أي إصدارات خلال مارس ستكون اضافية وليست ضمن ما قيمته ملياري دينار لاستهداف سد عجز الموازنة للعام المالي الذي اشرف على الانتهاء بنهاية الشهر الجاري.

سندات صفرية الكوبون

وأكدت المصادر ان البنك المركزي يتجه الى الغاء السندات صفرية الكوبون وان يتم تحصيل قيمة اجمالي السندات المعلنة منذ لحظة شرائها من البنك المركزي.

والسندات صفرية الكوبون هي السندات التي يتم بيعها بقيمة اقل من قيمتها المعلنة بنسبة الفائدة المعلن وبالتالي يتم تحصيل قيمة السندات في نهية فترة السند بالقيمة المعلنة فإذا تم بيع سندات بقيمة 10 مليون دينار بسعر فائدة 2% فيقوم المشتري بدفع 9.8 ملايين دينار مقابل الحصول على السندات وفي نهاية المدة يحصل على القيمة كاملة 10 ملايين دينار دون اي زيادة على قيمتها التي تم الاعلان عنها في بداية إصدار السند.

وتستهدف البنوك من اقرار الفائدة المتغيرة التحوط ضد مخاطر تغير أسعار الفائدة والمتوقع له ان ينشط وبشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة على غرار التغيرات التي تشهدها السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي فكلما زاد اجل السندات كانت هناك مخاطر من الحصول على فائدة منخفضة مقارنة بما يمكن ان تقره البنوك المركزية من زيادات في الفائدة فتصبح الارباح التي تحققها البنوك اقل بكثير وقد تصل الى خسائر في حالة السندات طويلة الأجل والتي تصل الى 5 سنوات أو يزيد.

تغيرات الفائدة

ويرى مراقبون ان احتمالات الفيدرالي الأميركي لرفع الفائدة خلال العام الحالي باتت أكثر ترجيحا خاصة بعد وصول دونالد ترامب إلى كرسي الرئاسة الأميركية مع نيته خفض الضرائب، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية، وهو ما يعني أن المجلس يسعى الى رفع أسعار الفائدة لاحتواء ضغوط التضخم.

ويبلغ سعر الفائدة في الكويت حاليا 2.5%، بعد أن رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم ربع نقطة مئوية منتصف ديسمبر 2016 في خطوة للحاق بقرار الفيدرالي الأميركي حينها وذلك بهدف ضمان تنافسية وجاذبية العملة الكويتية باعتبارها الوعاء الأساسي للمدخرات بالدينار الكويتي والحصول على عوائد أعلى مقارنة بالإيداع بالعملات الرئيسية الأخرى.

وفي سياق تاريخي تشير بيانات أعدتها «الأنباء» إلى حذو المركزي الكويتي حذو نظيره الأميركي فيما يتعلق بتخفيض أو رفع سعر الخصم على مدار الأعوام الماضية منذ عام 2006 حتى الآن، على النحو التالي:

- في عام 2006 رفع الفيدرالي الأميركي الفائدة 4 مرات لتصل إلى 5.25% ليتبعه المركزي الكويتي في تحديد سعر الخصم بـ 6.25%.

- عندما بدأ الفيدرالي الأميركي بتخفيض الفائدة تدريجيا مع نهاية 2007 (أي منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية) من 4.75% لتصل في بداية عام 2008 إلى 3.5%، وتبعة المركزي الكويتي في تخفيض سعر الخصم إلى 5.75%.

- استمر الفيدرالي الأميركي في التخفيض المستمر لسعر الفائدة خلال 2008 لتصل مع نهاية العام لتتراوح بين 0% و0.25%.

- قام المركزي الكويتي بتخفيض سعر الخصم خلال 2008 أربع مرات ليصل في نهاية العام إلى 3.75%.

- توقف الفيدرالي الأميركي عن تحديد سعر الفائدة منذ عام 2008 حتى الآن، فيما قام المركزي الكويتي خلال عام 2009 بتحديد سعر الخصم مرتين الأولى عند 3.5% والثانية ليستقر سعر الخصم عند 3%.

- قام المركزي الكويتي خلال 2010 بتحديد سعر الخصم عند 2.5%.

- خلال عام 2012 قام المركزي الكويتي بتخفيضه الأخير لسعر الخصم عند 2%.

- بنهاية عام 2015 قام المركزي الكويتي برفع سعر الخصم ربع نقطة مئوية إلى 2.25% بعد قرار الفيدرالي الأميركي رفع الفائدة بنفس المقدار.

- منتصف ديسمبر 2016 قام المركزي الكويتي برفع سعر الخصم ربع نقطة مئوية إلى 2.5% هذه الخطوة، وذلك عقب إعلان البنك المركزي الأميركي رفع أسعـــــار الفائــدة، مـــن 0.5% إلى 0.75%.