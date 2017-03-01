تحصيل 2.5 مليار دولار صكوكاً خلال أسبوعين





أحمد مغربي

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان شركة ايكويت للبتروكيماويات رفعت حجم طلباتها من السندات والصكوك إلى 5 مليارات دولار لفترات تمتد من 5 الى 10 سنوات.

وقالت المصادر ان مبلغ التمويل ينقسم الى سندات وصكوك وقروض طويلة الامد ضمن استراتيجية «ايكويت» في إعادة هيكلتها المالية من قروض وسندات، موضحة ان هذه الصكوك الاولى من نوعها في الكويت لشركة لا تعمل في قطاع البنوك او الاستثمار.

وذكرت ان الهدف من السندات والقروض تمويل صفقة ام اي جلوبل بقيمة 3.2 مليارات دولار واعادة تمويل شركة الكويتية للستايرين، وقد أصدرت الشركة سندات تقليدية بقيمة 2.25 مليار دولار في أكتوبر 2016، وتتألف من شريحة بقيمة مليار دولار لأجل خمس سنوات تستحق في 2022 وأخرى بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل عشر سنوات.

وتوقعت المصادر صدور الصكوك البالغة 2.5 مليار دولار خلال الاسبوعين المقبلين.

وفي سؤال حول زيادة الالتزامات المالية على الشركة خلال السنوات القادمة، أشارت المصادر الى ان فلسفة الشركة تتركز في عدم تركيز الالتزامات في فترة زمنية محددة لاسيما ان الشركة خلال السنوات الخمس المقبلة ستقوم بسداد الفوائد فقط، بينما سيتم سداد اصل الالتزام بعد 5 او 7 سنوات من الآن.

يذكر ان ايكويت مشروع مشترك بين داو كيميكال وشركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية.

وحصلت الشركة العام الماضي على قرض مجمع بقيمة 5 مليارات دولار بينما جمعت في عام 2015 ستة مليارات دولار من قرض مؤقت استغلت معظمه في سداد قيمة الاستحواذ على شركة إم.إي جلوبل من داو كيميكال.



وتولت بنوك سيتي واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان وبيت التمويل الكويتي (بيتك) وبنك الكويت الوطني ترتيب القرض البالغة قيمته ستة مليارات دولار.

وأعلنت شركة ايكويت مؤخرا ان اصدار الصكوك يتضمن هيكل إجارة ومرابحة مزدوج، وتم تسعير الصكوك المتوسطة الأجل لمدة 7 سنوات بأسلوب تنافسي، وأصدرت الصكوك بسعر يعادل 100% من السعر الأساسي وبهامش ربح يعادل 175 نقطة أساس فوق متوسط سعر المبادلة «لمدة 7 سنوات» مما يعادل عائدا سنويا بنسبة 3.944%.