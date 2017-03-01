محمود عيسى

قدمت الشركة الصينية النفطية للهندسة والإنشاءات - تشاينا بتروليوم انجنيرنغ اند كونستراكشن كومباني الصينية - أقل العروض لمشروع يتعلق ببناء مرافق لصيانة وتعزيز عمليات الضغط في مكامن النفط في منطقة وارة الواقعة في حقل برقان النفطي العملاق لحساب شركة نفط الكويت وفقا لمصادر مطلعة.

ونسبت مجلة ميد الى مصادر مطلعة قولها إن الشركة الصينية قدمت عرضا بقيمة 57 مليون دينار أو 187 مليون دولار لصيانة الحقل الواقع جنوب شرقي الكويت، فيما قدمت شركة لارسين اند توبرو الهندية العرض الأدنى التالي بقيمة 220 مليون دولار.

وأضافت أن نطاق العمل في المشروع يشمل إنشاء مجمع لصيانة الضغط ومحطتين للتخلص من النفايات السائلة وكذلك الفتحات وخطوط الأنابيب وخطوط التدفق.

وتعكف الكويت على تنفيذ عدة مشاريع لدعم البنية التحتية للطاقة لزيادة إنتاجها من النفط الخام بما يصل إلى 4 ملايين برميل يوميا في عام 2020. وكانت مؤسسة البترول الكويتية قد أعلنت مؤخرا أنها سترفع طاقتها الإنتاجية - التي تشمل الاحتياطيات الخارجية - الى 4.75 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2040.

تجدر الاشارة إلى أن تقرير النفط والغاز لعام 2017 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا) ذكر أن ما قيمته 294 مليار دولار من مشروعات النفط والغاز والبتروكيماويات في المنطقة ما زالت في مرحلة ما قبل التنفيذ.