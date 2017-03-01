أعلنت بورصة الكويت عن اتمام تنفيذ الصفقات ذات الطبيعة الخاصة على اسهم شركة هيومن سوفت القابضة، حيث بلغ اجمالي الكمية والقيمة المتداولة على اسهم الشركة بجلسة تداول أمس، بعد اضافة الصفقات ذات الطبيعة الخاصة 558 ألف سهم بقيمة 1.7 مليون دينار.وأتمت البورصة أمس صفقات ذات طبيعة خاصة على سهم شركة «هيومن سوفت» بقيمة 6.7 ملايين دينار، ليبلغ إجمالي قيمة هذه الصفقات على السهم خلال اليومين الماضيين 8.4 ملايين دينار.

«تابعة» لـ «أعيان العقارية» تبيع عقارات بـ 7.2 ملايين دينار

قالت شركة أعيان العقارية، إن شركة عنان للتمويل العقاري، التابعة والمملوكة لها بنسبة 99.9%، قامت ببيع عقارات للمتاجرة بقيمة إجمالية بلغت 7.25 ملايين دينار.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أن الشركة التابعة حققت أرباحا من عملية البيع بقيمة 730 ألف دينار تقريبا، سيتم تسجيلها كربح في الربع الأول من عام 2017. وتمكنت شركة عنان للتمويل العقاري مؤخرا من استرداد 750 ألف دينار في نزاع مالي، حيث حصلت على حكم قضائي ضد شركة بوابة أملاك الخليج العقارية يلزم الأخيرة بسداد 1.25 مليون دينار.

حكم لصالح «أسمنت الكويت» في دعوى ضد وكيل «المالية»

افادت شركة أسمنت الكويت بأن محكمة أول درجة حكمت لصالح الشركة في الدعوى المرفوعة منها ضد وكيل وزارة المالية بصفته، والخاصة بإلغاء الرسوم الضريبية المفروضة على الشركات المساهمة العامة. وقالت الشركة في بيان للبورصة، إن منطوق الحكم تضمن سقوط حق الجهة الإدارية في مطالبة الشركة المدعية أصليا والمدعى عليها فرعيا بالضريبة عن عامي 2008 و2009 بالتقادم الخمسي، موضحة إلزامها المصروفات و100 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية. وأوضحت الشركة أن الحكم ليس لا يوجد له أي أثر مالي على بياناتها المالية.

«التسهيلات» توصي بتوزيع 16% نقداً

أوصى مجلس إدارة شركة التسهيلات التجارية بتوزيع 16% من رأس المال المدفوع بواقع 16 فلسا لكل سهم، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة أمس، أن أرباحها تراجعت بنسبة 5.6%، حيث بلغت الارباح 8.08 ملايين دينار مقارنة مع ارباح بلغت 8.5 ملايين دينار في ذات الفترة من 2015.

وأفادت بأن سبب تراجع الأرباح هو احتساب مخصصات إضافية.