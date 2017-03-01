حيات: البنك حقق نتائج مربحة رغم التحديات

أعلن بنك الخليج المتحد نتائجه المالية للعام 2016، حيث بلغ الربح الصافي العائد إلى مساهمي الشركة الأم 6.3 ملايين دولار مقابل 11.2 مليون دولار العام الماضي، وبلغ العائد الأساسي للسهم الواحد 0.77 سنت، مقابل 1.38 سنت، وبلغ صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة الأم في الربع الرابع من العام 2016 مبلغ قدره 0.3 مليون دولار، مقابل 5.2 ملايين دولار لنفس الفترة من 2015، وبلغ إجمالي الدخل قبل الفوائد والمصروفات الأخرى 138 مليون دولار، مقابل 144.8 مليون دولار، وبلغ إجمالي الأصول في نهاية العام 2016 مبلغ قدره 3 مليارات دولار مقابل 2.72 مليار دولار، وبلغت نسبة كفاية رأس المال أكثر من 14%، مقابل 15% للعام الماضي بما يتجاوز الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية البالغ 12.5%.

وقال البنك في بيان صحافي ان الربح الصافي العائد إلى مساهمي الشركة الأم للعام 2016 انخفض إلى 6.3 ملايين دولار مقابل 11.2 مليون دولار في عام 2015 مع انخفاض مماثل في العائد الأساسي للسهم الواحد البالغ 0.77 سنت مقابل 1.38 سنت في عام 2015. وبلغ إجمالي الأصول 3 مليارات دولار كما في 31 ديسمبر 2016 مقابل 2.72 مليار دولار في عام 2015.

ولا تزال الميزانية العمومية قوية حيث بلغ اجمالي حقوق المساهمين 529.5 مليون دولار، مقابل 503.3 ملايين دولار بزيادة قدرها 5.2% عن 31 ديسمبر 2015 نتيجة لإصدار رأسمال أساسي إضافي لتمويل 33 مليون دولار والتي جمعت خلال الربع الأول من عام 2016.ولن يوصي مجلس ادارة البنك بتوزيع حصص أرباح نقدية لعام 2016.

وفي تصريح له، قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج المتحد مسعود حيات: «خلال العام 2016 قام البنك بزيادة قاعدة رأسماله من خلال إصدار رأسمال أساسي إضافي لتمويل 33 مليون دولار، وتمكن البنك في أكتوبر 2016 من القيام بسداد مبلغ 100 مليون دولار والمتألفة من سندات ثانوية للمستثمرين مستحقة الدفع والتي تؤيد مدى قوة مصادر السيولة المتنوعة وثقة المستثمرين في نموذج أعمال البنك.

من منظور الربحية أثبتت استراتيجية التنويع والتركيز على تدفق الإيرادات المتكررة لدينا قوتها مرة أخرى حيث حقق البنك نتائج مربحة على الرغم من التحديات التي واجهها قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية».

وأعرب شكره لجميع الجهات الرقابية في مملكة البحرين وخصوصا مصرف البحرين المركزي وكذلك بورصة البحرين على دعمهما وتعاونهما المستمر، وكذلك أشكر جميع مساهمي البنك، وخصوصا الشركة الأم شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لثقتهم ودعمهم المتواصل.