أعلنت مدير عام اتحاد الصناعات الكويتية هدى البقشي أن اتحاد الصناعات الكويتية بدأ الدورة الجديدة من مشروع «صناع المستقبل 4» برعاية كل من بنك الكويت الصناعي وبنك الكويت الدولي، ويتضمن المشروع برنامجا لتأهيل وتوظيف حديثي التخرج للعمل في القطاع الصناعي والذي تخللته لقاءات تنويرية لحديثي التخرج في مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت، ولقاء تنويري للطلبة المتوقع تخرجهم في الكلية الأسترالية في الكويت «ACK»، وآخر للطلبة المتوقع تخرجهم في جامعة الشرق الأوسط الأميركية «ACM»، وطلبة معهد الدراسات التكنولوجية إلى جانب برنامج توعوي يتضمن زيارات للمناطق الصناعية (صبحان وعشيرج).

وقالت البقشي إن الاتحاد يسعى لنشر الوعي بالقطاع الصناعي من خلال ابتكار واستحداث أنشطة ومشاريع تساهم في النهوض بهذا القطاع، خصوصا مع توجه دول العالم أجمع إلى الاهتمام بالصناعة والارتقاء بها إلى مستويات عالية باعتبارها أحد أهم مصادر الدخل والأمن القومي للدول المتقدمة، معربة عن امتنان الاتحاد للجهات الراعية، التي ترجمت مبدأ الشراكة للاستثمار في تأهيل العنصر البشري في إطار المسؤولية الاجتماعية.

وأشارت البقشي إلى أن «صناع المستقبل 4» يأتي بعد نجاح المشروع لثلاثة أعوام متتالية، ونظرا للإقبال على المشاركة في المشروع من قبل الطلاب والطالبات حديثي التخرج فقد رأى الاتحاد تنفيذه بأسلوب جديد مرتبط أكثر بالجانب العملي والميداني، كما تم التركيز على نشر الثقافة بالقطاع الصناعي من خلال تنظيم زيارات منظمة شيقة للمناطق الصناعية والتي بدأت فعليا هذا العام بالتعاون مع مجموعة مدينة واحتضنت مجموعة شبابية وحققت نتائج رائعة، إلى جانب تأهيل الطلبة المتوقع تخرجهم من المؤسسات التعليمية حكومية وخاصة من التخصصات الفنية ضمن برنامج Internship المنظم مع القطاع الصناعي ليكون بمنزلة جواز الحصول على الوظيفة بعد التخرج.