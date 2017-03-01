أعلنت شركة «صناعات التبريد» عن إدراج بياناتها في موقع «الموازي دوت كوم» التابع لشركة الموازي للاستشارات المالية والاقتصادية وذلك بعد قرار مجلس إدارتها، الانسحاب النهائي من سوق الكويت للأوراق المالية مؤخرا.

وعزت الشركة انسحابها إلى عدة أسباب منها، استكمال الشركة لإجراءات إعادة الهيكلة، ضعف التداول على سهم الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية وكون قيمة السهم السوقية لا تعكس قيمته الدفترية.

وتعليقا على القرار، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة صناعات التبريد صالح المخلف: «إن الشركة انسحبت من سوق الكويت للأوراق المالية، كون البورصة تدار بفكر حكومي وتتبع النهج البيروقراطي المنتشر في مختلف الجهات الحكومية، ونظرا إلى أن التطبيقات والإجراءات التي يتم طلبها من الشركات المدرجة تزيد من التكلفة والمصاريف على الشركات من دون أي مقابل ينعكس على أعمال الشركة الإدارية أو التنفيذية».

وأوضح أن «الشركة رغم انسحابها من البورصة إلا أنها مستمرة في نشاطها الاستثماري بما يخدم مصالح مساهميها ولديها عدد من الفرص الاستثمارية، حيث أنهت الشركة عملية بناء 20 ألف متر مربع توسعة لمصنعها الحالي، كما تستعد لتأجير أرض مملوكة لها في منطقة الري بقيمة شهرية تتراوح بين 10 و15 ألف دينار، في حين تتفاوض مع عدد من الشركات والمؤسسات المالية لتأجير أرضها في منطقة العارضية والتي تبلغ مساحتها ألفي متر مربع».

بدوره قال المدير العام لشركة الموازي للاستشارات المالية والاقتصادية مهند الصانع: إنّ: "انضمام "التبريد" هو بمثابة إثراء لرصيد "الموازي دوت كوم"، حيث أن "التبريد" هي من الشركات العريقة، وهي تدار على أيدي فريق من المحترفين"، ويأتي إدراج بيانات ومعلومات شركة صناعات التبريد تكريسا لمبدأ الشفافية في عرض المعلومات التي تصب في مصلحة المساهمين، وتمكن الموازي دوت كوم تواصل الشركات مع مساهميها من خلال الافصاحات الدورية لبياناتها وكافة التحديثات على معلوماتهم أولا بأول وذلك طبقا لما كان معمول مسبقا عندما كانت الشركة مدرجة في البورصة والتي يصعب على المساهمين الحصول عليها بعد انسحاب الشركة.

يشار إلى أنّ شركة صناعات التبريد هي مجموعة قابضة تهدف الى توفير أعلى مستويات الجودة من حيث المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات العملاء السكنية والتجارية، وهي تقدّم خدمة حلول سلسلة التوريد، وذلك من خلال مستودعاتها و مواردها اللوجستية، وذلك بالتعاون مع قوات التحالف أثناء مبادرات إعادة إعمار العراق، وقد عملت مع كافة الجيوش الكبرى ومنها: الجيش الأمريكي، الجيش البريطاني، الجيش الياباني، الجيش الألماني، الجيش الايطالي.