محمود عيسى

قالت صحيفة بيننسولا القطرية ان الكويتيين استثمروا في سوق العقارات في دبي عام 2016 ما يصل الى 543 مليون دولار، وهي القيمة ذاتها التي أنفقها 770 مواطنا قطريا على شراء العقارات في السوق المذكورة، في حين كانت السعودية مصدرا للجانب الأكبر من الاستثمارات الخليجية التي تدفقت في القطاع العقاري في دبي العام الماضي، إذ بلغ عدد المستثمرين السعوديين 3294 مستثمرا بقيمة إجمالية بلغت 2.1 مليار دولار، وفقا للبيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والعقارات في دبي.

ونقلت شركة كونستراكشن ويك عن الصحيفة قولها ان دبي ستبقى سوقا جاذبة لمستثمري العقارات الخليجيين في عام 2017، وهي سوق يقول الخبراء إنها توفر الربحية المطلوبة من قبل اللاعبين على الساحة الاستثمارية في المنطقة.

وأضافت ان التطورات الرئيسية المحركة للاقتصاد لا تزال مستمرة في تعزيز الاهتمام الاستثماري في صفوف المستثمرين المحليين والإقليميين الذين يعتبرون دبي ملاذا آمنا للأعمال التجارية، وفقا للصحيفة القطرية.

أما بالنسبة لمستثمري دول الخليج الأخرى، فقد استثمر حوالي 300 عماني و244 بحرينيا مجتمعين العام الماضي ما يصل إلى 272 مليون دولار في سوق العقارات دبي، الذي استهل عام 2017 ببداية قوية في شهر يناير عندما بلغت قيمة التداولات التي شهدها هذا السوق 8 مليارات دولار.