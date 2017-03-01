نظمت وزارة التجارة والاستثمار السعودية منتدى الأعمال السعودي ـ الماليزي في كوالالمبور، على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى ماليزيا، والتي بدأت يوم الأحد الماضي بهدف جذب الاستثمارات النوعية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وشهد منتدى الأعمال السعودي ـ الماليزي تبادل سبع مذكرات تفاهم باستثمارات في السعودية تتجاوز قيمتها 8 مليارات ريال أي ما يعادل نحو 2.2 مليار دولار للتعاون في مجالات تطوير اللقاحات، والنقل العام، والأغذية، وصيانة الطائرات، والبرمجيات والحلول الإلكترونية، إضافة إلى تنفيذ مشاريع مشتركة في الطاقة.

وخلال المنتدى تم منح شركة PICORP الماليزية للحلول الهندسية والبيئية وأجهزة ومعدات السلامة وحماية البيئة والتي تقدر مبيعاتها في ماليزيا سنويا بحوالي 200 مليون ريال، ترخيصا من الهيئة العامة للاستثمار لممارسة نشاط اعمال محطات معالجة المياه والصرف الصحي وتشغيل وصيانة محطات المياه والصرف الصحي.

كما شهد المنتدى تقديم وفد المملكة المشارك للجانب الماليزي عرضا لأهداف رؤية المملكة 2030، وعقد الجانبين اجتماعات ثنائية بحضور شركات ماليزية كبرى قدم خلالها تعريفا عن الفرص الاستثمارية في المملكة، وناقشوا جذب الاستثمارات في عدد من القطاعات، إضافة إلى سبل تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين.

كما ناقش المشاركون أيضا منح المستثمرين تسهيلات ومزايا لتحقيق استثمارات مستدامة في المجالات المختلفة، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة الإنسانية بما يحقق تنمية اقتصادية مستدامة في البلدين.