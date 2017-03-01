آل ثاني: الشركة تواصل تطورها ووصولها لعملاء وأسواق جديدة حول العالم أظهر تقرير جديد نشرته وكالة «Brand Finance» العريقة والمختصة باستشارات القيمة السوقية والاستراتيجية أن «Ooredoo» تمتلك العلامة التجارية الأسرع نموا بين كبريات شركات الاتصالات في المنطقة، إذ ارتفعت قيمتها بنسبة 48% بين عامي 2016 و2017، ما أهلها لتكون من بين أفضل 50 علامة تجارية لشركات الاتصالات في العالم. أظهر تقرير جديد نشرته وكالة «Brand Finance» العريقة والمختصة باستشارات القيمة السوقية والاستراتيجية أن «Ooredoo» تمتلك العلامة التجارية الأسرع نموا بين كبريات شركات الاتصالات في المنطقة، إذ ارتفعت قيمتها بنسبة 48% بين عامي 2016 و2017، ما أهلها لتكون من بين أفضل 50 علامة تجارية لشركات الاتصالات في العالم.

وجاءت هذه الأخبار في وقت تستعرض فيه «Ooredoo» منتجاتها وخدماتها المتطورة على هامش المؤتمر العالمي للجوال 2017 المقام في برشلونة هذا الأسبوع في مشاركة هي الأكبر للشركة على الإطلاق.

ويضع التقرير المسمى Telecom 500 2017 تقييما لقيمة العلامات التجارية للمشغلين وشركات البنية التحتية حول العالم.

وتحسب قيمة العلامات التجارية بحسب قوتها، وبناء على عوامل مثل الاستثمار بالتسويق، والدراية بها، وولاء العملاء ورضا الموظفين وسمعة الشركة، ومن ثم تحديد نسبة عائدات الشركة التي تساهم بها العلامة التجارية.

ومن ثم تستخدم هذه المعلومات لوضع قائمة بأفضل 500 علامة تجارية لشركات الاتصالات في العالم.

وقد ارتقت «Ooredoo» إلى المركز 47 هذا العام لتظهر في قائمة أفضل 50 شركة للمرة الأولى في تاريخها.

ومنذ تم إطلاق العلامة التجارية الجديدة عام 2013 في حفل خاص أقيم بالمؤتمر العالمي للجوال ذاك العام، تمكنت «Ooredoo» من نشر علامتها التجارية في 8 دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا.

وخلال ذلك الوقت، ارتفعت قيمة العلامة التجارية للشركة من أقل من مليار دولار إلى أكثر من 3 مليارات دولار، ما ساهم في تصنيفها ضمن قائمة أفضل 50 شركة من حيث قيمة العلامة التجارية.

وبحسب التقرير، فإن قيمة علامة «Ooredoo» التجارية ترتفع بشكل مطرد منذ بدأت الشركة انتشارها حول العالم، لتصل إلى 3.1 مليارات دولار عام 2017.

وأصبحت علامة «Ooredoo» التجارية من أسرع العلامات التجارية لشركات الاتصالات انتشارا في العالم كون الشركة تخدم الآن أكثر من 138 مليون عميل.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «Ooredoo» الشيخ سعود آل ثاني: «تواصل«Ooredoo» تطورها ووصولها إلى عملاء جدد وأسواق جديدة حول العالم. لقد وضعنا أمام شركاتنا هدفا، وهو أن نقدم أفضل تجربة لاستخدام البيانات في جميع الأسواق التي نتواجد فيها حول العالم، ولنمكن الجميع من الاستمتاع بخدمة الإنترنت على جميع شبكات «Ooredoo» وقد أظهر هذا التقرير مدى التقدم الذي أحرزناه حتى الآن، مما يدلل على الزخم الكبير الذي تحظى به علامتنا التجارية».

وكجزء من جهود الشركة لنشر علامتها التجارية، نفذت «Ooredoo» عملية تطوير واسعة شملت الاستثمار بالشبكات ورفع سوية خدمة العملاء ودعم المحتوى الرقمي في جميع الأسواق التي تتواجد فيها.

وفي إطار سعيها لتبوؤ مركز ريادي من حيث تجربة البيانات، فقد استثمرت الشركة في بناء شبكات على مستوى عالمي لتقديم خدمات 4G في 8 من 10 دول تتواجد فيها، كما أطلقت خدمات 4G+ في عدد من الأسواق الرئيسية.

كما تقوم الشركة بإجراء تجارب على تقنية 5G بغية الحفاظ على موقعها الريادي في المنطقة.

وقد شهدت إيرادات المجموعة من البيانات ارتفاعا بنسبة 40% عام 2016، الأمر الذي يعكس نجاح استراتيجيتها في هذا المجال، ومحققة رقما قياسيا في تاريخ الشركة.

وبالعودة إلى تقرير Telecom 500 2017، نجد أن شركة AT&T قد أزاحت نظيرتها Verizon لتصبح العلامة التجارية الأعلى قيمة من بين شركات الاتصالات في العالم، أما شركة هواوي فقد حافظت على المركز الأول لفئة البنية التحتية. ويستمر المؤتمر العالمي للجوال 2017 حتى 2 مارس المقبل.