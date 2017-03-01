الغانم: وربة يحظى بثقة المستثمرين ونتوقع نجاحاً كبيراً لتسويق الصكوك محلياً وعالمياً

أعلن بنك «وربة» عن مباشرته حملة تسويقية الأسبوع الجاري إلى المستثمرين في الكويت ودول الخليج العربي فضلا عن الأسواق المالية العالمية في أوروبا وشرق آسيا، للصكوك التي يعتزم إصدارها بقيمة 250 مليون دولار.

وفي هذا السياق توقع الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين الغانم إقبالا كبيرا لعملية تسويق الصكوك واستقطاب الأموال من الأسواق العالمية، مستندا في ذلك على ردود المستثمرين وتفاعلهم الإيجابي في هذا الإطار، قائلا: «نتوقع نجاح تسويق الصكوك خلال فترة قصيرة جدا، لاسيما وأنها ذات أهمية كبيرة، حيث يحظى بنك وربة وتعاملاته بكثير من الثقة لدى أوساط المستثمرين، حيث استطاع وخلال فترة وجيزة من ترك بصمة كبيرة من خلال الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، فضلا عن ترتيب ومنح تمويلات لكبريات المؤسسات والشركات المحلية والعالمية».

وأكد أن الاكتتاب في صكوك بنك وربة يعتبر فرصة جيدة للاستثمار، انطلاقا مما حققه البنك في السنوات الست الماضية ومعدلات النمو الجيدة، سواء من حيث نمو الأصول أو الودائع إلى جانب ارتفاع الأرباح مؤكدا أن هذه الصكوك سيتم إدراجها في سوق الاوراق المالية الإيرلندية وناسداك دبي.

وأوضح أن البنك قد وقع مع شركة «ماكنزي آند كومباني» لوضع استراتيجية جديدة للبنك حتى عام 2021 والتي ترتكز على تعزيز عمليات البنك في قطاعي الشركات والاستثمار ومواصلة تعزيز جودة الأصول وتنويع مصادر الدخل وتحقيق دخل مستدام بالاعتماد على النشاط المصرفي الأساسي للبنك، كما ترتكز أيضا على التوسع في السوق المحلي من خلال خدمات ومنتجات موجهة للأفراد والشركات وتقديمها بشكل مختلف ومتميز، وذلك لتعزيز حصة البنك السوقية وقدرته على المنافسة متوقعا أن تسفر هذه الاستراتيجية عن تعزيز ودعم مكانة البنك بين البنوك الإسلامية المتواجدة في السوق المحلي بشكل خاص والبنوك المحلية بشكل عام، إضافة إلى محافظته على مركز مالي متين يوفر الحماية لمساهميه.

وعلى الرغم من سنواته القليلة نسبيا في صناعة الصيرفة الإسلامية، فقد حصل بنك وربة على تصنيفات عالية من وكالات التصنيفات العالمية حيث حصل مؤخرا على تثبيت تصنيف البنك طويل الأجل (IDR) بدرجة A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة متسق مع تأكيد أسس تصنيفات الدعم (SRF) أيضا بدرجة A+ من وكالة فيتش.

كما حصل من وكالة Moody’s على أول تصنيف ائتماني Baa2 للودائع بالعملة المحلية والأجنبية مع نظرة مستقبلية مستقرة والذي تم تثبيته في فترة لاحقة، الأمر الذي يعتبر إنجازا للبنك ويعكس مستقبله الواعد‏‎.

وختم الغانم قائلا:«ان بنك وربة عازم في 2017 على المثابرة في اكتساب ثقة مستثمريه وعملائه وبناء عليه فإنه لن يدخر جهدا في تصميم أدوات وحلول مصرفية تمويلية إسلامية.