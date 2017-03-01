السقاف: نسعى لتوفير الإطار التنظيمي للعديد من الأدوات الاستثمارية

استكملت «بورصة الكويت» المراكز الشاغرة في مجلس إدارتها بتعيين عضوين جديدين وهما طلال الغانم وسليمان المرزوق، وبذلك بلغ إجمالي عدد أعضاء المجلس 8 من المهنيين وذوي الخبرة والكفاءة العالية في القطاع المالي.

وجاء تعيين الغانم والمرزوق كعضوين في المجلس من قبل هيئة أسواق المال خلفا لكل من عصام المرزوق الذي تسلم منصبه الجديد وزيرا للنفط والكهرباء والماء، وموسى الكندري بعد استقالتهما قبل فترة.

وكان قد ترتب على استقالة العضوين آنفي الذكر وجود مراكز شاغرة، حرصت هيئة أسواق المال على سدها بضم كوادر ذات خبرة لمواكبة استراتيجية العمل بروح القطاع الخاص، ومن ثم متابعة الخطة التطويرية التي تعكف البورصة وإدارتها التنفيذية على تفعيلها بالتعاون مع الأطراف كافة.

ويشغل طلال الغانم حاليا منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية المتحدة للتجهيزات الغذائية، كما تولى مناصب ومواقع وظيفية مختلفة في مؤسسات مالية ومصرفية وشركات محلية، منها نائب المدير العام في الكويتية للمقاصة.

وخلال مسيرته العملية شارك الغانم في عضوية العديد من المجالس واللجان لدى عدد من الهيئات والمؤسسات المرموقة على المستوى المحلي.

وحصل الغانم على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من كلية التجارة والاقتصاد والعلوم والسياسة في جامعة الكويت، إضافة إلى شهادة الماجستير في إدارة الأعمال تخصص محاسبة من جامعة سانت لويس في ولاية ميزوري بالولايات المتحدة الأميركية.

أما العضو الثاني الجديد سليمان المرزوق فهو يشغل حاليا منصب مدير عام الخزينة لدى مجموعة «البنك الوطني» بعد أن تولى رئاسة قسم العمليات الخارجية لدى «بنك الكويت المركزي».

وشارك في إدارة العديد من البنوك والشركات المحلية، فهو لديه خبرة ودراية بقطاع الاستثمار وإدارة الثروات وإدارة الخزينة والعديد من الخدمات المصرفية الأخرى.

جدير بالذكر ان المرزوق حاصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة بورتلاند بالولايات المتحدة الأميركية.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس الإدارة في بورصة الكويت محمد السقاف: «إن مجلس الإدارة حريص على ضم الكفاءات المتنوعة التي من شأنها ان تثري بخبراتها عمل الشركة المهم خلال الفترة المقبلة».

وأضاف: «ان البورصة على أبواب مرحلة جديدة ينتظر أن يكون لها مردود كبير، حيث تهتم حاليا بتوفير النطاق التنظيمي وبالتنسيق مع الهيئة للكثير من الأدوات الاستثمارية التي ستسهم في معالجة أوضاع السيولة المتداولة وتجعلها وجهة حقيقية لرؤوس الأموال في المستقبل».

وهنأ السقاف الغانم والمرزوق بالانضمام إلى مجلس الإدارة، متوقعا ان يكون لوجودهما ضمن تشكيلة المجلس الحالي تأثير إيجابي في طرح الرؤى الجيدة التي تساعد البورصة على مواكبة الاستحقاق الاقتصادي المهم الذي سيساعد بطبيعة الحال في تحول الكويت إلى مركز مالي إقليمي.

وقال: «كلنا ثقة أنهما سيتمكنان بما يحملانه من خبرة وعلم ودراية بالقطاعين المصرفي والمالي من تحقيق رؤية بورصة الكويت وتعزيز أدائها بشكل يصب في مصلحة الشركة بشكل خاص والاقتصاد الكويتي بشكل عام».