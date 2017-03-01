عبدالرحيم: ارتفاع الأصول إلى 8.34 مليارات دولار بنمو سنوي 2.5%

نمو محفظة الحسابات الاستثمارية إلى 2.77 مليار دولار بمعدل 15.5% سنوياً

أعلنت شركة الإثمار القابضة (بنك الاثمار سابقا تحول الى شركة قابضة وسيظل مدرجا في السوقى الكويتي والبحريني) عن تسجيل صافي ربح بلغ 13.80 مليون دولار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، مقارنة بصافي خسارة بلغ 46.40 مليون دولار عام 2015.

وكان صافي الربح الخاص بمساهمي البنك، قد بلغ 3.28 ملايين دولار، مقارنة بصافي خسارة بلغ 60.80 مليون دولار سجل في 2015.

وقد تضمنت النتائج المالية صافي خسارة لفترة الاشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بلغت 2.93 مليون دولار مقارنة بصافي خسارة بلغ 57.79 مليون دولار، وكان صافي الخسارة الخاصة بمساهمي البنك لفترة الاشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 قد بلغ 3.23 ملايين دولار مقارنة بصافي خسارة بلغ 62.90 مليون دولار. وقال رئيس مجلس إدارة الإثمار الأمير عمرو الفيصل: «عادت الإثمار إلى تحقيق الأرباح في عام 2016 وتواصل تحقيق نمو مستقر في أعمالها المصرفية الأساسية.

وذلك ينعكس بشكل واضح على صافي دخل الإثمار قبل خصم الضرائب الخارجية والذي بلغ 36.74 مليون دولار، أي بزيادة نسبتها 315% مع تغير كامل من صافي خسارة سجله في عام 2015 وبلغ 17.07 مليون دولار قبل خصم الضرائب الخارجية».

وأضاف:«إن ذلك يعود إلى حد كبير نتيجة التحسن المستمر في منتجات وخدمات الإثمار مع بقاء التكاليف والنفقات تحت السيطرة، إذ ان إجمالي النفقات بلغ 192.10 مليون دولار، حيث ارتفع بشكل طفيف عن إجمالي نفقات بلغ 190.41 مليون دولار سجل في 2015، وذلك على الرغم من مواصلة التوسع في عمليات التجزئة المصرفية للإثمار في كل من البحرين وباكستان، وفي الواقع تم افتتاح 75 فرعا جديدا عام 2016 في باكستان».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي أحمد عبدالرحيم ان الاثمار حققت مجالات العمل الأساسية للتمويل وودائع العملاء ومحفظة الحسابات الاستثمارية المطلقة نموا جيدا، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي الأصول ليصبح 8.34 مليارات دولار، أي زيادة بنسبة 2.5% بعد أن كان 8.14 مليارات دولار.

وقال:«نمـــت محفظــة حسابات العملاء، ويتضح ذلك جليا من خلال نمو محفظة الحسابات الاستثمارية المطلقة والتي بلغت 2.77 مليار دولار، أي بزيادة نسبتها 15.5% مقارنة بـ 2.40 مليار دولار، وان هذه الزيادة هي دليل آخر على ثقة العملاء المستمرة في الإثمار وان الجهود التي تبذلها الإثمار لتصبح قريبة جدا من عملائها تؤتي ثمارها.

وقد نمت على سبيل المثال الحسابات الجارية ومستحقات المستثمرين بنسبة 9.3% لتصل إلى 3.48 مليارات دولار مقارنة بـ 3.19 مليارات دولار، كما ارتفعت أيضا محفظة التمويلات (المرابحة والمشاركة والإجارة) لتصبح 3.93 مليارات دولار أي بزيادة نسبتها 5.7%، بعد أن كانت 3.72 مليارات دولار، وارتفعت حقوق المساهمين لتصل إلى 427.4 مليون دولار أي بزيادة قدرها 3.2% من 414.2 مليون دولار».