أعلن كل من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة لشؤون للزراعة والثروة السمكية عن مرحلة تعاون مشترك بينهما، عبر تسليم 3 من المبادرين المستفيدين من خدمات «الصندوق» قسائم زراعية بما يمكنهم من البدء بتأسيس مشاريعهم الخاصة ذات الطابع الزراعي والغذائي.

هذا، وشهد مركز خدمة العملاء التابع لـ «الصندوق» في منطقة المنصورية تسليم وثائق القسائم إلى 3 المبادرين وهم: أحمد زيد نصار، عبدالله الحبيب، ومشاري العنزي، على أن يتولى الصندوق تمويل هذه المشاريع الثلاثة وفقا للآلية المعتمدة في هذا المجال.

وتعليقا على تلك الخطوة المهمة، قال نائب المدير العام لـ «الزراعة» فيصل الصديقي «يعد التوقيع على تلك الاتفاقية لنقل هذه القسائم الزراعية إلى مبادري الصندوق أول خطوة من نوعها على مستوى التعاون بين المؤسستين».

وأضاف «نتطلع ونأمل أن يشكل ذلك حافزا لدى الشباب الكويتي لتقديم مزيد من المبادرات ذات الطابع الزراعي والغذائي»، مؤكدا أن أي مبادرات من هذا النوع ستلقى كل الدعم سواء من قبل الصندوق الوطني أو الزراعة، نظرا لكونها مشاريع ذات طابع اقتصادي بحت من جهة، كما أنها تنسجم مع الجهود المستمرة من قبل الهيئة والهادفة لاستقطاب الشباب وشركات القطاع الخاص للاستثمار في القطاعات الإنتاجية من جهة أخرى.

من جهته، قال عضو مجلس إدارة «الصندوق» ورئيس لجنة تطوير بيئة الاعمال في «الصندوق» داود معرفي «لا يسعني في هذه المناسبة إلا التقدم بالشكر من الهيئة على الجهود المبذولة في التعاون مع الصندوق، والتي توجت في المرحلة الأولى من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم بين اللجنة والهيئة وذلك بهدف تحديد أوجه التعاون المشتركة وتسهيل الإجراءات أمام المبادرين».