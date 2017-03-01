الصقر: هدفنا تعزيز موقعنافي مصر وزيادة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة

حسن: البنك يواصل أداءه القوي محققاً معدلات نمو مرتفعة في كل مؤشراته

43.7% نمو الموجودات إلى 1.7 مليار دينار

25.3% نمو ودائع العملاء إلى 1.2 مليار دينار





حقق بنك الكويت الوطني - مصر، عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، أرباحا صافية قدرها 848.9 مليون جنيه مصري (27.5 مليون دينار) خلال عام 2016، بنمو 47.5%. مقارنة مع 575.6 مليون جنيه مصري (18.6 مليون دينار) خلال 2015.

ونمت الموجودات الإجمالية للبنك بواقع 43.7% لتبلغ 54.02 مليار جنيه مصري (1.75 مليار دينار)، مقارنة مع 37.6 مليار جنيه مصري (1.22 مليار دينار) في 2015. كما ارتفعت ودائع العملاء الإجمالية بواقع 25.3% لتبلغ 38.1 مليار جنيه مصري (1.23 مليار دينار)، مقارنة مع 30.4 مليار جنيه مصري (985 مليون دينار) في 2015.



فيما نمت القروض وتسهيلات العملاء بواقع 80.4% لتبلغ 24.9 مليار جنيه مصري (809 ملايين دينار)، مقارنة مع 13.8 مليار جنيه مصري (448 مليون دينار) في العام 2015.



وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر عصام الصقر إن النمو القوي الذي يحققه البنك في مصر يؤكد مجددا على نجاحه في تعزيز موقعه في السوق المصري والذي يمثل أحد أهم أسواق النمو الرئيسية لمجموعة بنك الكويت الوطني، نظرا لما يتمتع به هذا السوق من فرص نمو واعدة وآفاق إيجابية.

وأضاف الصقر أننا نهدف إلى تعزيز موقعنا في مصر بالإضافة إلى زيادة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة بطريقة تعكس رؤيتنا المتفائلة في الاقتصاد المصري، وذلك لأنه سوق ذو مقومات عديدة وأسس متينة لاسيما بعد خطة الإصلاح الاقتصادي المطبقة وكذلك استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد، مؤكدا أن الوطني - مصر يسعى دائما لتقديم أرقى الخدمات المصرفية لعملائه ليتماشى مع مكانة بنك الكويت الوطني الرائدة إقليميا وعالميا.

من جهته، قال العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر د.ياسر حسن ان البنك يواصل أداءه القوي مجددا محققا بذلك معدلات نمو مرتفعة في كل مؤشراته المالية، على الرغم من التحديات التي شهدتها أسواق المال محليا وعالميا، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك كعضو في مجموعة بنك الكويت الوطني، والتي تقوم على أساس المحافظة على تنويع وموازنة مصادر الدخل ومحفظة القروض من ناحية، وتقديم الحلول التمويلية الأكثر مرونة بالإضافة إلى طرح المنتجات المصرفية المبتكرة التي تلبى احتياجات العملاء الفعلية وتستند إلى دراسة دقيقة ومتعمقة للسوق من ناحية أخرى، هذا فضلا عما يتمتع به البنك من متانة مركزه المالي وقوة ميزانيته واستراتيجيته الناجحة.

يذكر أن بنك الكويت الوطني- مصر هو عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، وقد تأسس في مصر في العام 1980 تحت اسم البنك الوطني المصري، ولديه شبكة من الفروع المصرفية تبلغ 41 فرعا منتشرة بأفضل المواقع الحيوية في مختلف المحافظات والمدن المصرية منها: القاهرة، والجيزة، والاسكندرية، والدلتا، وسيناء، والبحر الأحمر، والصعيد، فضلا عن المناطق الصناعية مثل: مدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن بنك الكويت الوطني الذي تأسس في العام 1952 كأعرق وأقدم بنك وطني ومؤسسة مالية في الكويت ومنطقة الخليج العربي، هو أحد أكبر وأبرز البنوك العربية، ويتمتع بأعلى التصنيفات الائتمانية في منطقة الشرق الأوسط بإجماع وكالات التصنيف العالمية موديز وستاندرد آند بورز وفيتش، التي أكدت على متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة لديه.



ولدى مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أوسع شبكة فروع محلية ودولية تغطي أربع قارات حول العالم، وتنتشر في كل من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط والصين وسنغافورة.