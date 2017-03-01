مبيعات «التجاري» الصغيرة تتصدر.. و«السكني» يقترب من الاستقرار





قال تقرير بنك الكويت الوطني ان نشاط قطاع العقار تباطأ خلال شهر يناير بعد أن سجل أداء استثنائيا في شهر ديسمبر، وذلك إثر تراجع قيمة المبيعات الشهرية إلى أقل من 200 مليون دينار فقد تراجعت قيمة المبيعات عن العام الماضي بواقع 16% لتصل إلى 179.5 ملايين دينار.



وقد جاء هذا التراجع على الرغم من التسارع الطفيف في حجم الصفقات والذي ارتفع بواقع 2% على أساس سنوي. وقد عكست أسعار العقار كما تظهر في مؤشرات الأسعار لبنك الكويت الوطني المزيد من الاستقرار في قطاع العقار السكني وتشابه وتيرة نمو الأسعار في القطاعات الأخرى.

وشهدت مبيعات قطاع العقار السكني ثباتا لتقترب من متوسطها الشهري للعام 2016.



إذ بلغ إجمالي الصفقات خلال شهر يناير 78.4 مليون دينار نتيجة 240 صفقة. وقد تراجعت المبيعات والصفقات بواقع 13% و4% على أساس سنوي وعلى التوالي. وشكلت الأراضي ثلث الصفقات وتركزت معظمها في مدينة صباح الأحمد البحرية والفنيطيس وأبو فطيرة، وعكست أسعار العقار السكني الاستقرار الذي شهده القطاع. فقد استقر مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار المنازل السكنية عند 151.4 دون تغيير يذكر على أساس شهري وبتراجع بواقع 12% على أساس سنوي. فقد ظل المؤشر عند مستوى 151-152 نقاط خلال الأربعة أشهر الأخيرة بينما ارتفع في الوقت نفسه مؤشر أسعار الأراضي السكنية قليلا في يناير ليصل إلى 182.2 مع بقائه متراجعا بواقع 3.8% على أساس سنوي. وقد ظل المؤشر قريبا من نفس المستوى على مدى الأشهر السبعة الماضية.

وأشار التقرير الى استمرار قطاع العقار الاستثماري بالتحسن في شهر يناير إلا أن نشاط المبيعات لايزال ضعيفا مقارنة بالعام 2015. فقد بلغ إجمالي المبيعات 66.8 ملايين دينار مرتفعا بواقع 5% على أساس شهري نتيجة 115 صفقة.



وعلى الرغم من التسارع التدريجي في نشاط القطاع من مستواه المنخفض البالغ 40 مليون دينار في سبتمبر الماضي إلا أنه لايزال منخفضا بنسبة 31% على أساس سنوي وأقل من متوسط المبيعات للعام 2015 بنسبة 65%. وقد ألغى مؤشر أسعار المباني الاستثمارية مكاسبه التي حققها في ديسمبر الماضي ليعود الى مستواه في مطلع العام 2014.



فقد خسر هذا المؤشر الذي يعد كثير التقلبات ستة نقاط هذا الشهر ليصل إلى 182.6 متراجعا بواقع 15.5% على أساس سنوي. وقد استمر هذا المؤشر بالتراجع على مدى الأحد عشر شهرا الماضية بعد أن حقق مكاسب معتدلة في بداية الربع الأول من العام 2016. إذ واجه المؤشر بعض التأثيرات القاعدية ليتراجع عن مستوياته الكبرى في الفترة بين شهري يونيو وأغسطس من العام 2015. وبين التقرير ان المبيعات التجارية الصغيرة تصدرت النشاط في قطاع العقار التجاري خلال شهر يناير.



فقد تم تسجيل مبيعات بقيمة 34.3 مليون دينار فقط مسجلة تراجعا ملحوظا عن مبيعات الشهرين الماضيين من العام 2016. وقد بلغت الصفقات تلك 13 أكبرها مجمع تجاري في مدينة صباح الأحمد البحرية بقيمة 6.4 ملايين دينار وقسيمة تجارية في جنوب خيطان بقيمة 5.1 ملايين دينار.