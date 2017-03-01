يوسف لازم

أكد رئيس مجلس إدارة شركة معرض الكويت الدولي عماد تيفوني أن الشركة قامت من خلال مجلس إدارتها والإدارة التنفيذية وجميع العاملين بتنفيذ الخطة المرسومة لبرنامجها لعام 2016 والتي حققت معظم الأهداف الموضوعة سواء من ناحية عدد المعارض والفعاليات أو من ناحية تعظيم الأرباح وإنجازات الشركة للعام 2016.

وأوضح تيفوني خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة امس بنسبة 100% أن الشركة ستقوم باستكمال بعض العقود وتنفيذ بعض المشاريع التي قامت بالتعاقد بشأنها خلال السنة المالية المنتهية في 2016، وكذلك ستقوم بتطوير الأنشطة التشغيلية في السنوات المالية القادمة، بهدف زيادة الإيرادات التشغيلية وتحقيق أكبر عوائد وأرباح، كما يدرس حاليا مجلس إدارة الشركة بعض العقود المطروحة عليه، والخاصة بالتوسع في ممارسة الشركة لأعمال المعارض وما يتعلق بهذا المجال من أعمال ديكور وما يشمله من أدوات وخدمات.

وأقرت «العمومية» توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2016 بنسبة 50% من إجمالي رأسمال الشركة بواقع 50 فلسا لكل سهم بما يعادل مبلغا وقدره 1.5 مليون دينار على المساهمين بالشركة، مع اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بإجمالي 104 آلاف دينار.

وقال تيفوني ان الشركة استطاعت أن تحقق إيرادات تشغيلية بتاريخ إقفال البيانات المالية بمبلغ 6 ملايين دينار، من خلال إقامة المعارض العالمية والعربية والمحلية والإشراف عليها وتطويرها كما في مجال المعارض العالمية والدولية، والقيام بكل أنواع الدعاية والإعلان والاتصال بوزارات الدولة والهيئات الديبلوماسية والتجارية العربية والأجنبية في كل ما يخص أمور العرض والمعارض، والقيام باستثمار المحلات وتأجيرها للغير من شركات ومطاعم ومقاهٍ ومدن ملاهٍ وذلك لإرضاء كل رواد المعارض.

وأضاف أن مجموع حقوق الملكية للمساهمين بالشركة الأم في ديسمبر 2016 بلغ 26.6 مليون دينار، وبلغت حقوق الملكية للحصص غير المسيطرة 901 ألف دينار ليصبح إجمالي حقوق الملكية للشركة الأم وشركاتها التابعة بإجمالي 26.6 مليون دينار بزيادة قدرها 1.2 مليون دينار عن مجموع حقوق الملكية للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2015 التي بلغت حينها 25.4 مليون دينار. كما بلغ مجموع موجودات الشركة المتداولة 19 مليون دينار، ومجموع الموجودات غير المتداولة 11.3 مليون دينار ليصبح مجموع الموجودات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 مبلغا وقدره 30.4 مليون دينار بزيادة وقدرها 1.4 مليون دينار

وبلغ مجموع المطلوبات المتداولة 1.9 مليون دينار، والمطلوبات غير المتداولة 1.8 مليون دينار ليصبح مجموع المطلوبات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 مبلغا وقدره 3.8 ملايين دينار بزيادة وقدرها 191 ألف دينار، مع تحقيق الشركة لأرباح مرحلة بلغت 18.4 مليون دينار أي ما يعادل 615.36% من إجمالي رأسمالها.

وبلغ صافي ربح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بإجمالي 2.3 مليون دينار أي ما يعادل 76.67% من إجمالي رأسمال الشركة، حيث إن صافي الربح الذي استطاعت الشركة أن تحققه كان بعد استبعاد صافي خسائر الاستثمارات بمبلغ وقدره 141 ألف دينار، وخصم حصة الزكاة بمبلغ وقدره 24.342 دينارا وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بمبلغ وقدره 24.532 دينارا، ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 104 آلاف دينار.