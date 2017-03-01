قالت مصادر مصرفية مطلعة امس إن حكومة لبنان فوضت بنوكا لإصدار وشيك لسندات دولية.

ولدى لبنان سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار تستحق في مارس.

وقد اجتمع وزير المالية اللبناني، مع ممثلين عن بنوك أجنبية عدة منها «سيتي غروب»، «جي بي مروغان»، «باركليز»، «دويتشه بنك»، و«كريدي سويس».

وأشار إلى ان الحكومة تدرس الأسواق المالية العالمية، قبل المباشرة بإصدار السندات المقومة بالدولار، خصوصا في ظل التطورات في الأسواق المالية الأميركية، ترقبا لقرار الفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة.

وقد أصدر لبنان سندات دولارية في العاميين الماضيين، بلغت قيمتها 6.8 مليارات دولار، بهدف تمويل العجز المتزايد ولسداد ديون مستحقة.