أعلنت مؤسسة البترول الكويتية الأسعار الجديدة لغاز البترول المسال (البروبان والبيوتان) لشهر مارس المقبل.

وقالت المؤسسة في بيان ان الطن المتري الواحد من غاز (البروبان) سيباع بـ 480 دولارا خلال مارس المقبل في حين سيباع الطن المتري الواحد من غاز (البيوتان) بـ 600 دولار.

ويستخدم غازا البترول المسال (البروبان والبيوتان) في صناعة البتروكيماويات اضافة الى استخدامات اخرى كوقود الطبخ والتدفئة وغيرها من الاستخدامات.

وتتأثر اسعار الغاز المسال بأسعار النفط في الاسواق العالمية ارتفاعا وانخفاضا باعتبارها محددا رئيسيا لأسعار هذه المواد اضافة الى تأثرها بقوى العرض والطلب في السوق وعوامل أخرى.