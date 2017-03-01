ربما تواجه أسعار النفط صعوبة في الصعود فوق 60 دولارا للبرميل بنهاية 2017 مع نمو إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة حتى وإن مددت أوپيك اتفاق خفض إمداداتها واستمر الطلب العالمي في التحسن.

وأظهر مسح لـ «رويترز» شمل 31 محللا وخبيرا اقتصاديا أن من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 57.52 دولارا للبرميل هذا العام.

وتقل هذه التوقعات قليلا عند تقديرات المسح السابق والتي بلغت 58.01 دولارا للبرميل. وبلغ متوسط سعر برنت نحو 55.73 دولارا للبرميل منذ بداية العام.

وقالت دانييلا كورسيني المحللة لدى إنتيسا سان باولو: «ستمدد أوپيك اتفاقها للحد من تراكم الإمدادات وربما تعدل الأرقام لتأخذ في الاعتبار التطورات المتعلقة بمستويات المخزونات العالمية وإنتاج الدول غير المشاركة».

وتابعت: «نتوقع أن تواجه أسواق الخام عجزا في الثلاثة أرباع الأولى من 2017 وبعد ذلك ربما تشهد فائضا صغيرا في الربع الأخير وسط زيادة الإمدادات من خارج أوپيك».

واتفقت أوپيك على خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من العام وفاجأت السوق حتى الآن بمستوى قياسي من الالتزام.

وربما تقدم المنظمة على مزيد من الخفض في الأشهر القادمة مع تعهد الإمارات العربية المتحدة والعراق - وهما أقل الأعضاء التزاما- بتسريع الخطى للوصول إلى المستويات المستهدفة.

ورغم ذلك يشعر محللون بأن انتعاش إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة سيحد من أي تعاف كبير للأسعار.

وزادت منصات الحفر النفطي في الولايات المتحدة بمقدار خمس منصات في الأسبوع المنتهي في 24 فبراير ليبلغ عددها الإجمالي 602 منصة وهو الأعلى منذ أكتوبر 2015 بحسب ما قالته بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة.

وقالت كارولاين بين المحللة لدى كابيتال إيكونومكس: «رغم تباطؤ وتيرة التحسن في كفاءة عمليات الحفر لإنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة مع مرور الوقت فإننا ما زلنا نتوقع نمو إجمالي الإنتاج مع زيادة عدد منصات الحفر». سيضغط ذلك على الأسعار.

«ورغم ذلك نعتقد أن أسعار النفط سترتفع تدريجيا خلال العام لتصل إلى 60 دولارا للبرميل بنهاية 2017 مع زيادة الطلب العالمي بما يساهم في إعادة التوازن إلى السوق».

ويتوقع معظم المحللين أن ينمو الطلب على الخام بنحو 1.3 مليون برميل يوميا في 2017 وسيبطل ذلك جزئيا تأثير نمو إنتاج النفط الأميركي ومن ثم يعيد التوازن إلى السوق.

وهناك عوامل أخرى أيضا من المرجح أن تلعب دورا في سوق النفط هذا العام من بينها الغموض الذي يكتنف اتجاه السياسة المالية الأميركية تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب وقوة الدولار والضبابية السياسية في دول مثل ليبيا ونيجيريا وفنزويلا.

وتوقع المسح أن يبلغ متوسط سعر الخام الأميركي الخفيف 55.66 دولارا للبرميل في 2017 وأن يصل إلى 60.68 دولارا في 2018.

وبلغ متوسط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي نحو 53 دولارا للبرميل منذ بداية العام.

وكانت ريموند جيمس صاحبة أعلى تقديرات لمتوسط سعر خام برنت في 2017 إذ توقعت وصوله إلى 73 دولارا للبرميل بينما توقع كومرتس بنك أقل سعر عند 50 دولارا للبرميل.