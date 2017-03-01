ذكرت وكالة إنترفاكس نقلا عن مصدر مطلع أن روسيا قلصت إنتاجها من النفط بنحو 124 ألف برميل يوميا في الفترة من الأول إلى السابع والعشرين من فبراير مقارنة مع مستويات أكتوبر ومع مستوى تخفيض بلغ 117 ألف برميل يوميا في يناير.

وأعلنت روسيا إنها ستقلص إنتاجها 200 ألف برميل يوميا بنهاية الربع الأول من العام مقارنة مع مستويات أكتوبر التي تستخدم كقاعدة لاتفاق تقليص الإنتاج الذي تقوده أوپيك بهدف دعم الأسعار. كما قالت إنها ستخفض الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل يوميا في أبريل.

وقالت إنترفاكس إن إجمالي إنتاج روسيا في أول 27 يوما من فبراير بلغ 40.9 مليون طن (11.06 مليون برميل يوميا).