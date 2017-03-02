الدول التي لها ترتيبات أفضلية لدخول السوق: الدول ذات الدخل المرتفع حسب تصنيف البنك الدولي الدول ذات الدخل فوق المتوسط (18) حسب تصنيف البنك الدولي

٭ «Euromed» «6»: الجزائر، مصر، الأردن، لبنان، المغرب، تونس

٭ «Cariform» «14»: بليز، سانت كيتس ونيفيس، جزر البهاما، جمهورية الدومينيكان، أنتيغوا وبربودا، دومينيكا، جامايكا، سانت لوسيا، سانت فنسانت وغرينادين، باربادوس، ترينيداد وتوباغو، غرينادا، غويانا، سورينام

٭ أفريقيا الشرقية والجنوبية (3): سيشل، موريشيوس، زيمبابوي

٭ المحيط الهادئ (1): بابوا غويانا الجديدة

٭ دول أخرى (2): المكسيك، جنوب أفريقيا

٭ الدول: المملكة العربية السعودية، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، عمان، بروناي دار السلام

٭ المنطقة: ماكاو

الدول الشريكة التالية (التي كانت تنتمي إلى المجموعة المستفيدة من الخطة السابقة) لم تعد على قائمة الدول المستفيدة من خطة الأفضلية، وذلك بموجب الخطة الحالية:

- أميركا اللاتينية (6 دول): الأرجنتين، البرازيل، كوبا، إكوادور، أورغواي، فنزويلا

- الاتحاد السوفييتي السابق (4 دول): أذربيجان، روسيا البيضاء، روسيا، كازاخستان

- دول أخرى (8): الصين (جمهورية الصين الشعبية)، إيران، الغابون، ليبيا، ماليزيا، جزر المالديف، بالاو، تايلند.