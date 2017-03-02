٭ فلزات المعادن القلوية غير الصوديوم والكالسيوم.

٭ فلزات المعادن النادرة، السكاديوم والإيتريوم سواء غير المختلطة أو المختلطة بمعادن أخرى.

٭ أكسيد الألمنيوم (باستثناء الكورندوم الاصطناعي).

٭ سلفات أو كبريتات الأمونيوم.

٭ خلائط نترات الأمونيوم مع كربونات الكالسيوم/مواد أخرى لا عضوية غير مخصبة.

٭ خلائط نترات الأمونيوم مع كربونات الكالسيوم/مواد أخرى لا عضوية غير مخصبة.

٭ نترات الصوديوم.

٭ أملاح مضاعفة وخلائط نترات الكالسيوم ونترات الأمونيوم.

٭ مستخلص الوتل.

٭ التنجستين غير المطاوع .

٭ المغنيزيوم غير المطاوع، الذي يحتوي على الأقل 99.8% من وزنه مغنيزيوم.

٭ المغنيزيوم غير المطاوع، (باستثناء 8104.11).

٭ الكادميوم غير المطاوع، مساحيق.

٭ التيتانيوم غير المطاوع، مساحيق.

٭ نفاية وخردة التيتانيوم.

٭ القرنفل وبراعم القرنفل، من النوع المناسب لتنسيق باقات الأزهار أو لأغراض الزينة

٭ التبغ الشرقي المعالج تحت أشعة الشمس، غير منزوع الساق أو غير مفصول الاضلاع

٭ بولي «إيثيلين تريفثاليت»، بصيغ أساسية.

٭ أجهزة تسجيل الفيديو أو استخراج النسخ طبق الأصل (باستثناء الشرائط المغناطيسية)، أجهزة تسجيل الفيديو أو استخراج النسخ طبق الأصل، سواء التي تشمل أو لا تشمل أجهزة التوليف (باستثناء الشرائط المغناطيسية ومسجلات كاميرات الفيديو)

٭ فلزات المعادن النادرة، السكاديوم والإيتريوم سواء غير المختلطة أو المختلطة بمعادن أخرى.

٭ فلزات المعادن القلوية غير الصوديوم والكالسيوم.

٭ أكسيد الألمنيوم (باستثناء الكورندوم الاصطناعي).

٭ الرصاص غير المطاوع بخلاف الصافي.