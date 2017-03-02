علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن العمل في مشروع الشدادية الصناعية ـ احد أهم المشاريع الصناعية المدرجة في خطة التنمية لا يزال معطلا على الرغم من اعتماد المجلس البلدي للهيكل التنظيمي للمشروع بعد مرور اكثر من عام ونصف العام على اعتماده من قبل بلدية الكويت.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه الصناعيون على احر من الجمر توفير القسائم الصناعية للمشروع والبالغ عددها 1036 قسيمة، لا تزال الصيغة التنفيذية لقرار المجلس البلدي تدور حول أروقة الجهات الحكومية المختصة بتنفيذ القرار.

وبينت المصادر أن شركة مشرف للمقاولات والتي رست عليها تنفيذ المشروع، لم تنقذ سوى نسبة 19% فقط من الأعمال الخاصة بالمشروع نظرا لتأخير اعتماد المخطط الهيكلي، لافتة إلى أن الشركة لن تتمكن من الانتهاء من الأعمال المحددة في العقد قبل عامين من تاريخ إعادة مباشرة الأعمال.