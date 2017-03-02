الخدمة ستتيح إجراء المكالمات الصوتية فائقة الجودة بتقنية الجيل الرابع بين عملاء زين وVIVA





أعلنت شركتا الاتصالات المتنقلة الرائدة في الكويت زين وVIVA عن تعاونهما لإطلاق أول شبكة مترابطة للمكالمات الصوتية بتقنية الجيل الرابع (VoLTE) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبإشراف الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA وبالتعاون مع شركة «هواوي» الرائدة عالميا في توفير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك على هامش فعاليات «المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة» 2017 التي تستضيفه برشلونة، بحضور ممثلي الإدارات التنفيذية العليا لكل من زين وVIVA وهواوي ومنظمة GSMA.

وكشفت الشركتان في بيان صحافي مشترك أن هذا الإنجاز الذي تم تحقيقه للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتيح خدمة المكالمات الصوتية فائقة الجودة عبر شبكة الجيل الرابع VoLTE بين عملاء زين وVIVA، حيث ستمنحهم كفاءة غير مسبوقة في خدمات الإنترنت عالي السرعة أثناء إجراء المكالمات عن طريق الهواتف الذكية المتوافقة.

وتم اختبار الخدمة بنجاح في وقت قياسي عن طريق تأسيس الاتصال بين الشبكتين خلال خمسة أشهر فقط، وهو الإنجاز الذي تخطى الاختبارات السابقة، حيث يعود النجاح إلى تحقيق هذا الإنجاز إلى الخبرة العريقة التي تتمتع بها شركة «هواوي» العالمية التي قامت بإدارة المشروع من خلال القدرات الفنية والتشغيلية لبنيتها التحتية المتكاملة في الكويت.

وقال نبيل محمد الرئيس التنفيذي للقطاع التقني في شركة زين الكويت: ترتكز رؤية زين الاستراتيجية على مواكبة التطور التكنولوجي، والاستثمار المستمر في تحسين تجربة عملائنا، وهو ما يجسده هذا التعاون المشترك، حيث ان هذه المبادرة جاءت بفضل جهود من العمل المشترك، فهي لم تضع قطاع الاتصالات الكويتي في ريادة أسواق المنطقة فحسب، بل برهنت على نضج سوق الاتصالات الكويتية وتميزها بالابتكار والريادة في تبني الأفضل والأحدث دائما.

من جهته، قال م.ضرار هاشم خان، الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا في شركة الاتصالات الكويتية VIVA: نجد من الضروري تعزيز شراكتنا عن قرب مع شركتي «زين» و«هواوي» في سوق الاتصالات الكويتي، ما يمكننا من الاستمرار في تقديم خدمات ومنتجات فريدة تلبي طموحات وتطلعات عملائنا.

نحن في شركة الاتصالات الكويتية VIVA، تعهدنا بإثراء حياة عملائنا من خلال استراتيجيتنا ورؤيتنا المبتكرتين ليس فقط كرائد في مجال التكنولوجيا، بل أيضا كشركة مبنية على أساس إرضاء العميل.

وقال لان ين، نائب رئيس «هواوي» لمنطقة الشرق الأوسط في تعليقه: هذا الإنجاز يعتبر خطوة مهمة لإثراء حياة الشعب الكويتي، ونأمل أن يكون لـ «هواوي» المزيد من المساهمات مستقبلا في قطاع الاتصالات الكويتي.

وقال أليكس سنكلير، الرئيس التنفيذي للقطاع التقني في الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA: هذه الخطوة الإيجابية تحسب على مستوى المنطقة، وستقدم تجربة اتصال متطورة لمشتركي جميع الشبكات، ونهنئ جميع الأطراف المشاركة على إكمال هذه العملية المعقدة في وقت قياسي وقصير جدا، ونأمل أن يكون هذا الإنجاز مثالا لتشجيع الأسواق الأخرى حول العالم لتحقيق الإنجاز نفسه.

يذكر أن تقنية المكالمات الصوتية عبر شبكة الجيل الرابع (VoLTE) تمتلك إمكانات وقدرات استثنائية ذات فوائد ومزايا عديدة، باعتبارها تسهم في تعزيز تجربة الاتصالات بشكل عام عبر توفيرها وضوحا عاليا في الصوت، وتعزيزها لسرعة استجابة الشبكة أثناء الاتصال، وكانت الدراسات أثبتت أن هذه الخدمة تسهم في تعزيز رضا المستخدمين بشكل كبير، وذلك بفضل ما تتيحه لهم من قدرة أفضل على السماع والتواصل مع الآخرين أثناء إجراء المكالمات.

وتسمح هذه التقنية باستخدام الانترنت ومتابعة التطبيقات والبرامج جنبا إلى جنب عند إجراء المكالمة الصوتية بسرعة شبكة الجيل الرابع دون أي انقطاع، فهي تعتبر من الحلول العملية الحديثة لمن يستخدم خدمات نقل البيانات بكثرة، حيث لن يكون المستخدم مضطرا بعد ذلك لأن ينتظر إتمام المكالمة لعودة الاتصال بشبكة الانترنت.