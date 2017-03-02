حازت X-سايت من إلكترونيات الغانم، أكبر شبكة معارض للإلكترونيات في الكويت، وللسنة الثالثة على التوالي المركز الأول لجوائز سيرفس هيرو 2016، وذلك ضمن فئة متاجر الإلكترونيات، وقد أقيم حفل الإعلان عن هذه الجوائز في دبي، يوم الأربعاء 22 فبراير 2017.

ولم يكن الفوز بهذه الجائزة للسنة الثالثة على التوالي مجرد مصادفة، بل نتيجة طبيعية لما تقدمه الشركة من جهود مستمرة وارتقاء دائم بتقديم أحدث المنتجات، وتوفير أعلى معايير خدمة العملاء. وتعكس هذه الجائزة النتائج الباهرة التي تحققها الشركة في مجال تقديم تجربة تسوق عالمية المستوى لعملائها وزوار معارضها التي تنتشر في مختلف مناطق الكويت، إضافة لموقعها الإلكتروني الذي يقدم عروضا حصرية للتسوق الإلكتروني الأوفر والأسرع على مدار السنة.

وتود X-سايت من إلكترونيات الغانم أن تتقدم بالشكر الجزيل لعملائها وكل من منحها تقييمه العالي، فما قدمه هؤلاء الأشخاص إنما يعكس الثقة التي تحرص X-سايت عليها وتفخر بتقديمها لهم. إن الهدف الرئيسي الذي تعمل لأجله الشركة هو الارتقاء بما يفوق توقعات العملاء عبر التطوير المستمر للخدمة والمنتجات وقنوات التواصل.