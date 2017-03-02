الخرافي: الاتفاق يبرز جهود «زين» في مجالات الابتكار وتعزيز موقعها وسط التحولات التكنولوجية

وقعت مجموعة زين مذكرة تفاهم مع شركة «Myca Health» الكندية الرائدة في تطوير وتنفيذ حلول الرعاية الصحية القائمة على أساس تكنولوجيا المعلومات، لإطلاق منصة سجلات طبية إلكترونية نقالة بمواصفات عالمية الطراز، وذلك عبر شبكاتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وذكرت زين التي أبرمت الاتفاق بحضور نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة زين بدر ناصر الخرافي خلال فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف النقالة MWC 2017 المقام حاليا في برشلونة أنها تستهدف من هذا التعاون فتح مجالات جديدة للخدمات الرقمية في القطاع الطبي، وتقديم خدمات ومنتجات مدمجة من خلال واجهة تفاعلية نقالة آمنة.

وأوضحت المجموعة التي تملك وتدير 8 شبكات اتصالات متطورة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أن المشروع المشترك سيسمح لمجموعة زين بأن توفر لمستخدمي شبكاتها منصة معلومات سهلة الوصول إلى خدمات الأطباء، جدولة المواعيد، الاستشارات النقالة التي لا تعتمد على المقابلات المباشرة، والوصول إلى الوصفات الطبية الإلكترونية، إلى جانب خدمات صحية أخرى.

وأشارت زين إلى أن الواجهة الطبية التفاعلية (بوابة المرضى) ستوفر إمكانية التخزين الآمن لكل السجلات الطبية على ذاكرة جهاز هاتف المستخدم، جنبا إلى جنب مع تطبيقات تقدم النصح والإرشادات الصحية في النظام الغذائي، وممارسة الرياضة، كما ستقوم هذه الواجهة التفاعلية بمراقبة وإدارة رعاية المريض عن بعد حسب الحاجة.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة زين بدر ناصر الخرافي في تعليقه على هذه الاتفاقية: التعاون مع الشركة الكندية يبرز جهودنا في تعزيز مجالات الابتكار، والاعتماد على استخدام التقنيات الحديثة، بهدف تعزيز موقع المجموعة وسط التحولات التكنولوجية الحديثة.

وأوضح الخرافي قائلا: نؤمن بأن الحلول الرقمية فائقة التطور التي توفرها شركة Myca إلى جانب ما نمتلكه من خبرات، وقاعدة عملائنا الواسعة في أسواق المنطقة، هي عوامل ستوفر المناخ الملائم لخلق تفاعل إيجابي مع هذه النوعية من الخدمات التي تستهدف المجالات الصحية.

وبيّن الخرافي: مجموعة زين أخذت خطوات حقيقية خلال هذه الفترة على صعيد الابتكار، وتطوير نطاق أعمالها في المناطق الإبداعية الجديدة في تكنولوجيا المعلومات، وبتوقعيها على هذا الاتفاق تضيف المجموعة قطاعات أخرى إلى قائمة خدماتها في الحلول الرقمية، حيث توفر واجهة تفاعلية آمنة لتحسين المحصلات الصحية، والمساعدة في تقديم تجربة رعاية طبية ذات جودة عالية.

من ناحيته، قال ليونارد بي سي الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة Myca: نحن متحمسون جدا إزاء فكرة أنه سيصبح باستطاعتنا أن نتعاون مع روح القيادة الابتكارية والديناميكية التي تتمتع بها إدارة مجموعة زين.

وأضاف ليونارد بي سي: لدينا ثقة كبيرة في أن المنتجات التي يمكن لشركة Myca أن تقدمها، وهي المنتجات التي جرى تطويرها وتنقيحها على مدار سنوات من الأبحاث التطويرية المكثفة، ستنسجم مع منصة الاتصالات المتنقلة الخاصة بمجموعة زين، كما أنها ستسهم في ترسيخ الريادة المتواصلة التي تتمتع بها على مستوى المنطقة في مجال تقديم خدمات وتطبيقات الهواتف المتنقلة.