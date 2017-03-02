عالم جديد من الخدمات المميزة لحاملي بطاقات البنك الائتمانية



يقدم بنك الخليج لعملاء الخدمة المصرفية المميزة مجموعة واسعة من خدمات المساعد الشخصي (الكونسيرج) مـن خلال شركة بيكوك كونسيرج، الرائدة في هذا المجال بالكويت، ويمكن للعملاء الاستمتاع بمجموعة من الخدمات من الدرجة الأولى عند استخدام بطاقاتهم الائتمانية.

وتتيح شركة بيكوك كونسيرج، لحاملي بطاقات فيزا إنفينيـــت، وفيــزا سيغنتشر، وماستركارد وورلد من بنك الخليج فرصة الاستمتاع بمجموعة مختارة من خدمات المساعد الشخصي في الكويت وفي الخارج والتي تشمل:

خدمات المساعد الشخصي التي يقدمها موظفون من ذوي الخبرة الواسعة والمؤهلين لتلبية كل الطلبات باللغتين العربية والإنجليزية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، كحجز بطاقات العروض والحفلات أو العشاء في أماكن معينة أو تنظيم رحلات السفر والإقامة في الفنادق التي يختاروها العملاء.

وخدمة المراسل وهي خدمة سريعة للقيام بالمهام اليومية للعملاء، مع توفير أقصى درجات السرية والخصوصية، التي تشمل خدمة الفحص الفني للسيارة أو خدمة تسجيل المركبات أو دفع الفواتير أو تجديد التراخيص أو إجراء المعاملات الحكومية أو المستندات القانونية.

وخدمة الليموزين، التي توفر سيارة ليموزين فخمة لكل احتياجات العملاء في السفر والانتقال من وإلى مطار الكويت الدولي.

وخدمة إيقاف السيارة، وهي خدمة مجانية في العديد من مراكز التسوق والمطاعم فـي الكويت ومن بينها المارينا.

أيضا خدمة الترحاب والاستقبال في المطار، وهي خدمة سريعة من خلال مكتب الهجرة في المطار، والمساعدة في إصدار التأشيرات وتسلم الأمتعة.